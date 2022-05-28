【食品科技】科學家基因改造番茄　有助吸收維他命D

▲ 英國研究人員近日使用 CRISPR-Cas9技術，基因改造番茄，增加其維他命D含量。（法新社資料圖片）

魚和奶製品是維他命D的最佳膳食來源，但對於素食者而言，因不能進食相關食品，所以難以吸收足夠的維他命D。英國研究人員近日使用CRISPR-Cas9技術，基因改造番茄，增加其維他命D含量。

科學家發現，人體在吸收陽光時，皮膚會產生維他命D化合物，即是7-DHC或維他命D3，這些化合物同樣存在於番茄植物的葉子和未成熟的綠色果實中，但僅得小量。

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因此，科學家阻斷番茄的一個基因，該基因會把維他命D3轉化為膽固醇。基因改造後，令維他命D3能在番茄的果實中累積起來。

該研究團隊亦表示，基因改造後的番茄含有大量維他命化合物7-DHC，暴露在紫外光1小時後，該番茄的維他命D含量相等於兩隻中等大小的雞蛋或28克吞拿魚。

據外媒《CNN》報道，如果此技術被廣泛利用，可影響全球10億人口，改善他們吸收維他命D不足的問題。

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英國諾里奇約翰英內斯中心教授Cathie Martin表示，儘管維他命D補充劑在很多國家都能購入，但吃天然的食物會比食藥更好。她認為，這意味著大眾不但可以從番茄中吸取維他命D，亦可從中吸收番茄帶來的其他營養價值如維他命C。

責任編輯：吳嘉雯

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