  • 31°C
香港時間 : 2022528日 (六) 12:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【食品科技】科學家基因改造番茄　有助吸收維他命D

12:00 2022/05/28

分享：

分享：

英國研究人員近日使用 CRISPR-Cas9技術，基因改造番茄，增加其維他命D含量。（法新社資料圖片）

魚和奶製品是維他命D的最佳膳食來源，但對於素食者而言，因不能進食相關食品，所以難以吸收足夠的維他命D。英國研究人員近日使用CRISPR-Cas9技術，基因改造番茄，增加其維他命D含量。

科學家發現，人體在吸收陽光時，皮膚會產生維他命D化合物，即是7-DHC或維他命D3，這些化合物同樣存在於番茄植物的葉子和未成熟的綠色果實中，但僅得小量。

【Wi-Fi 6E】通訊辦首批認證6GHz Wi-Fi 6E路由器　TP-Link明日起預售

【機迷熱話】Netflix本月底再增4款手機遊戲　經典遊戲《炸彈貓》榜上有名

因此，科學家阻斷番茄的一個基因，該基因會把維他命D3轉化為膽固醇。基因改造後，令維他命D3能在番茄的果實中累積起來。

該研究團隊亦表示，基因改造後的番茄含有大量維他命化合物7-DHC，暴露在紫外光1小時後，該番茄的維他命D含量相等於兩隻中等大小的雞蛋或28克吞拿魚。

據外媒《CNN》報道，如果此技術被廣泛利用，可影響全球10億人口，改善他們吸收維他命D不足的問題。

【創科人才招聘】數碼港6月4日舉辦虛擬互動招聘博覽　提供逾1500創科職位

英國諾里奇約翰英內斯中心教授Cathie Martin表示，儘管維他命D補充劑在很多國家都能購入，但吃天然的食物會比食藥更好。她認為，這意味著大眾不但可以從番茄中吸取維他命D，亦可從中吸收番茄帶來的其他營養價值如維他命C。

責任編輯：吳嘉雯

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

相關文章

【環保科技】微氣泡充氧技術　有效降低海產養殖污染
2022/04/09
【環保科技】微氣泡充氧技術　有效降低海產養殖污染
【太空生命】科學家首次在月球泥土 成功培育植物
2022/05/13
【太空生命】科學家首次在月球泥土 成功培育植物
【環保能源】研究：利用水藻光合作用　為小型電子設備供電
2022/05/16
【環保能源】研究：利用水藻光合作用　為小型電子設備供電
【增鹹筷子】日本研發電動筷子　可令食物變得更鹹
2022/04/20
【增鹹筷子】日本研發電動筷子　可令食物變得更鹹

你可能感興趣

【環保科技】微氣泡充氧技術　有效降低海產養殖污染
11:00 2022/04/09
【環保科技】微氣泡充氧技術　有效降低海產養殖污染
【太空生命】科學家首次在月球泥土 成功培育植物
14:15 2022/05/13
【太空生命】科學家首次在月球泥土 成功培育植物
【環保能源】研究：利用水藻光合作用　為小型電子設備供電
12:00 2022/05/16
【環保能源】研究：利用水藻光合作用　為小型電子設備供電
創新科技及應用 食用安全 素食 食品 維他命

下一篇文章

【疫市創業】藍帶廚師棄全職創業賣醬　疫下靠自家製食譜吸客（有片）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港元定存】9個月港元定存息最高2.2厘 特別存期變新戰場
【港元定存】9個月港元定存息最高2.2厘 特別存期變新戰場
【美元定存】1年美元定存息最高2.6厘 大小港銀齊加息搶存
【美元定存】1年美元定存息最高2.6厘 大小港銀齊加息搶存
【港元定存】半年港元定存息最高1.9厘 月結前各行加息搶存
【港元定存】半年港元定存息最高1.9厘 月結前各行加息搶存
【人幣定存】人幣短存最高息13.88厘 滙價反彈財息兼收
【人幣定存】人幣短存最高息13.88厘 滙價反彈財息兼收
【港元定存】1年港元定存息最高2.4厘 5月首現破頂息
【港元定存】1年港元定存息最高2.4厘 5月首現破頂息
【港元定存】港元定存最高6.8厘 半年結前搶存戰升級
【港元定存】港元定存最高6.8厘 半年結前搶存戰升級
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款