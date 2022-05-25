【金融大鱷】索羅斯：清零政策拖累全球經濟　俄烏戰爭恐致第三次世界大戰

著名投資者索羅斯（George Soros）批評中國的新冠病毒「清零」政策會拖累中國經濟，並對全球經濟造成負面影響。他又指，俄羅斯入侵烏克蘭可能會被視為第三次世界大戰的起點。

索羅斯說，「 持續的封控措施帶來災難性後果，並拖累中國經濟由3月以來一落千丈。」索羅斯又援引財新綜合採購經理人指數稱，中國經濟活動急劇下滑必將產生全球性後果。

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他表示，繼內房危機後，「清零」政策對經濟的損害將如此之大，以致影響全球經濟。隨著供應鏈中斷，全球通脹很可能變成全球經濟蕭條。

索羅斯又警告，俄羅斯入侵烏克蘭可能是第三次世界大戰的開始，文明恐怕無法在這場戰爭中倖存下來。因為與人類息息相關的其他問題，如對抗疫情、氣候變化、避免核戰等，都因戰爭而被迫退居二線。故此，他認為或許是唯一可以挽救文明的方法，是打敗普京。

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責任編輯：黃苑筠