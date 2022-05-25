【新股IPO】中國母嬰品牌白貝殼擬最快明年來港上市 集資最多5億美元

消息指，中國母嬰品牌白貝殼（Babycare）計劃最快明年來港上市，目前公司已與潛在顧問進行早期討論，集資額介乎3億至5億美元。

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據了解，白貝殼在上一輪融資中的估值約30億美元，目前上市計劃仍在審議階段，發行規模、地點及時間有可能會改變。

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記者：張以正