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【新股IPO】中國母嬰品牌白貝殼擬最快明年來港上市 集資最多5億美元

股樓投資 19:29 2022/05/25

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消息指，中國母嬰品牌白貝殼（Babycare）計劃最快明年來港上市，目前公司已與潛在顧問進行早期討論，集資額介乎3億至5億美元。

【MIRROR演唱會】 MIRROR演唱會加場兼採實名制買飛 另推2場MIRO專場回應鏡粉訴求【見下頁】

大和料港股本季見底 和A股同具長期投資價值 列出14隻首選股份【見下頁】

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據了解，白貝殼在上一輪融資中的估值約30億美元，目前上市計劃仍在審議階段，發行規模、地點及時間有可能會改變。

同場加映：【青姐話】國策愛理不理 港股半生不死

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記者：張以正

 

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