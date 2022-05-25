▲ 【億萬富豪】不和升級？多個獲蓋茨基金會資助團體反對馬斯克入主Twitter 馬斯克回應感嘆氣

億萬富翁馬斯克（Elon Musk）一則貼文再度加深與比爾蓋茨（Bill Gates）的不和。馬斯克今日在Twitter（美：TWTR） 發了一則只有「嘆息」（Sigh）一詞的貼文，以回應一篇美國網媒Breitbart的報道。Breitbart報道聲稱，蓋茨基金會向眾多團體捐贈數億美元，而這些團體上個月簽署公開信，敦促廣告商抵制Twitter。

Breitbart 報道指，上月有26個組織聯合發表公開信指，如果馬斯克接手Twitter的話 ，促請廣告商抵制 Twitter。報道引述Foundation for Freedom Online （FFO）研究和分析指，當中11個組織均有接受蓋茨有份的比爾與美琳達·蓋茨基金會（Bill & Melinda Gates Foundation）的資助。

作為微軟（Microsoft，美：MSFT）創辦人的蓋茨是僅次於馬斯克和貝索斯的世界第三大富豪，然而馬斯克與蓋茨之間的爭執不斷升級，蓋茨最近批評馬斯克以 440 億美元收購 Twitter 的計劃，馬斯克指責蓋茨持有大量做空Tesla（美：TSLA）股票頭寸，並以一個男性懷孕的表情符號諷刺蓋茨的形象。

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