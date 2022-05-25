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【數碼詐騙】本港首季可疑數碼詐騙跌逾二成　行業加強防範意識

商業 19:12 2022/05/25

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環聯分析系統顯示本港2022年第一季的可疑數碼詐騙比率下降，惟騙徒將目標轉向新行業。(資料圖片)

市民對數碼詐騙認識增加並加以防範，環聯分析系統顯示本港2022年第一季的可疑數碼詐騙比率，得益於企業採取預防措施，情況較去年同期下跌26.5%。惟騙徒「取易不取難」，將目標轉向新行業，例如零售、旅遊及休閒等。

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環聯公開的2022年第一季數碼詐騙趨勢報告季度分析，基於其TruValidate風險基礎身份驗證及詐騙分析系統，分析數十億宗交易和超過4萬個網站及應用程式數據而得出有關結論。可疑數碼詐騙的比率，是指由於存在詐騙指標而被客戶拒絕交易或要求檢視的交易數目，與所有受評估的交易比較而得出的結果。

本港零售數碼詐騙上升三成

從系統數據中反映，全球可疑數碼詐騙比率在22年第一季比21年同期下降22.6%，香港區亦下降26.5%，惟英國卻急升85.2%。按全球各行業趨勢，2022年第一季相較2021年第一季升幅最大的可疑數碼詐騙比率行業，以保險業最多達134.5%。同期比較中全球跌幅最大的行業則是金融服務可疑數碼詐騙，下跌幅度達63.6%。

單就香港數據而言，2021年第一季至2022年第一季各行業的可疑數碼詐騙比率變動情況明顯，零售、博彩、旅遊及休閒分別上升37%、12.5%及12.5%。至於可疑數碼詐騙比率下跌行業包括：物流（-47.4%）、金融服務 (-33.3%)、虛擬社區（網上約會、論壇等）-17%、電訊(-13.2%)及電子遊戲(-3.4%)。市民應該繼續提高警覺。

本港各行業的可疑數碼詐騙比率變動情況。(來源：環聯)

騙徒轉移行業目標

參考另一份環聯《全球消費者脈搏調查》，更多受訪者表示曾於2021年11月至2022年2月期間遭受數碼詐騙。該項調查於2022年2月14至23日期間訪問1,088名香港成年人，當中39%表示他們在過去三個月內曾成為數碼詐騙的目標，較上季上升六個百分點。

受影響的消費者表示，網絡釣魚（35%）是最常見的詐騙手法，其次是身份盜竊和現金╱禮品卡詐騙（分別為27%）。顯示交易在未進入風險系統驗證前，市民已發覺可疑數碼詐騙而提高警覺。環聯亞太區首席產品官殷虹亦指出，騙徒察覺部分行業加強防範措施，正在尋找可以利用的新機會或漏洞。

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責任編輯:王浩賢

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