▲ 【滴滴除牌】內地網約車T3出行尋求逾50億元人民幣融資 騰訊阿里巴巴有份投資

內地網約車平台滴滴出行（美：DIDI）陷監管風暴，最終須從美股除牌。另一獲騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 投資的網約車平台「T3出行」，被視為滴滴出行暫停新用戶註冊後的最大贏家，近大半年訂單量增逾1倍，T3出行據報正尋求新一輪至少50億元人民幣融資，是繼去年10月融資77億元人民幣後再一次融資。

彭博報道指，T3出行去年10月融資時估值約240億元人民幣，公司目前正尋求以更高估值完成新一輪融資。

T3出行於2019年才成立，目前在逾80個城市營運，有逾9500萬個註冊用戶、近60萬名註冊司機，每日訂單量逾300萬張。

據內地傳媒統計，自滴滴出行去年7月暫停新用戶註冊後，T3出行加大補貼力度，從去年7月至今年3月訂單量增長1.17倍。另外，國泰君安證券年初報告指出，T3出行的市佔率由去年7月的3.1%，提升至今年1月的11.6%，為所有出行平台第二位。

T3出行由第一汽車、東風汽車、長安汽車3家國企發起，騰訊、阿里巴巴有份投資，現任行政總裁崔大勇為一汽前高層。

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