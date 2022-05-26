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父親中風入院病情未明 梅根會否破冰探病？

環球社會熱點 09:05 2022/05/26

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英國哈里王子太太梅根與父親馬克爾關係惡劣，馬克爾多次公開批評梅根，甚至呼籲英國王室褫奪梅根的王室頭銜。馬克爾的代表透露，馬克爾周一（23日）在墨西哥因中風被緊急送往美國加州醫院，現時病情不明。馬克爾其餘子女先後前往醫院，但未知梅根會否破冰探望父親。

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代表梅根（Meghan Markle）父親馬克爾（Thomas Markle）的消息人士向《Business Insider》表示，馬克爾周一突然感到不適，被送往墨西哥城市提華納（Tijuana）的醫院，其後再被緊急越境送往加州丘拉維斯塔（Chula Vista）醫院，馬克爾當時無法說話，只能用筆寫下症狀。

消息人士指，他現時情況未明，暫未允許訪客探病。據悉，馬克爾55歲的兒子Thomas Markle Jr.正在醫院陪伴父親；梅根同父異母姐姐薩曼莎（Samantha Markle）周二（24日）已由佛州寓所趕去醫院。

梅根尚未就此事公開表態，未知她會否前往探望。

薩曼莎向《每日郵報》表示，父親正身處醫院接受治療，要求傳媒保護父親的私隱和健康。她又指家人正為馬克爾祈禱，他現時需要休息。

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有外媒拍攝馬克爾戴著氧氣罩躺在擔架上，臉色蒼白，一隻手放在胸前。網上流傳的影片顯示，兩名醫護人員以西班牙語問他的名字，有其他人代為回答。其中一名醫護人員表示會將他送往美國加州醫院。

據悉，過去數日馬克爾的血壓一直偏高，在梅根與哈里（Prince Harry）結婚前，他曾經兩次心臟病發作，身體狀況不理想。因此，梅根與哈里舉行婚禮時，要由王儲查理斯（Prince Charles）代他帶梅根步入教堂。

現年77歲的馬克爾，原定下周到倫敦參與英女王白金禧年慶祝活動，實現他參觀溫莎堡的心願，如今相信未能成事。

馬克爾與梅根自2018年起已沒有說話，據報哈里及梅根指責他向傳媒兜售相片，但馬克爾否認，雙方關係轉差。馬克爾其後多次公開受訪批評二人，包括呼籲王室褫奪梅根王室頭銜及鬧哈里白癡。

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責任編輯：郭麗明

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