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【電視廣播TVB】TVB主席許濤：加大對「士多」投入、擬推內地電商業務　4月份廣告收入錄雙位數增長

股市 18:59 2022/05/25

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【電視廣播TVB】TVB主席許濤：加大對「士多」投入、擬推內地電商業務　4月份廣告收入錄雙位數增長

電視廣播TVB （00511） 舉行股東會，主席許濤表示，TVB在內地尋求多元化的業務及發展，除將在港拍的劇集同步在內地平台播放之外，亦繼續與優酷、愛奇藝甚至咪咕等合作，而除增加合拍劇數量，並會將需求很大的爆款劇集交付內地，當中包括《白色強人2》及《法證先鋒5》等。旗下藝員在內地參加拍劇、比賽甚至綜藝節目，當中如《聲生不息》在中港兩地有口碑的節目，料會在下半年不斷複製，亦會在音樂、劇集及其他節目上發展。

收購「士多」令GMV急增

TVB去年8月收購「士多」電商服務，許濤指，對收購「士多」感滿意，短時間內錄得的訂單商品交易總值（GMV）比收購前增加3倍，並結合到TVB的整體資料及協同效應，因此決定加大對「士多」及電商業務投入，尋求快速增長之外，亦會推動「鄰住買」平台化，由經營自營的產品外，加快同知名牌合作，料在未來一、兩個月推出。

他續稱，基於TVB在內地業務有不少粉絲登陸社交媒體註冊號、旗下藝人亦在內地與粉絲接觸，因此計劃推出內地電商業務，令電商及「士多」業務增速能夠加大，對TVB的增速及利潤帶來較大貢獻。

廣告方面，TVB總經理（商務總監）蕭世和則表示，上半年商業環境相當波動及具挑戰性，但TVB在4月份的廣告收入仍然錄得雙位數字增長，當中防疫相關產品廣告市場佔比逾80%。

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港股 電視廣播（00511） 網上購物 聲生不息 法證先鋒 白色強人 廣告 綜藝節目 廣告 TVB

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