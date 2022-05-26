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倫敦露營車月租7700元 住屋主花園但有廚房同Wifi

環球社會熱點 08:05 2022/05/26

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英國倫敦租金一向昂貴，但近日一則租盤廣告就備受關注。屋主以月租790英鎊（約7,751港元）出租一輛停泊在花園的露營車，設施齊全包括雙人床、洗衣機及Wifi。不過屋主要求租客需繳付近千英鎊按金。

倫敦打算凍結私宅租金兩年 市長籲英國政府放權 【下一頁】

這輛露營車停泊在倫敦北部巴內特區（Barnet）的一間屋的私家花園，月租790英鎊。廣告形容租盤是一個獨立花園工作室公寓（a self-contained garden studio flat），配有工作室風格的睡房及廚房，床旁邊放置一部洗衣機。廣告聲稱公寓地點方便，適合單身專業人士。

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根據租房網站SpareRoom數據，英國平均租金約為524英鎊（約5,140港元），露營車較平均租金高266英鎊（約2,610港元），但與倫敦794英鎊（約7,791港元）的平均租金水平相若。

地產代理Foxtons則指，同區平均租金僅略低於2,000英鎊（約1.96萬港元），相比之下這輛露營車的租金十分平。

英國護士通脹下人工唔夠交租 要靠食物銀行救濟 【下一頁】

據悉，租盤連同一張可折疊雙人床，廚房亦配備所需廚具。車內沒有衣櫃或櫃桶，但睡床和廚房上方有儲物櫃。浴室空間較狹窄，但廁所、淋浴間和水槽一應俱全。水電等賬單開支及Wifi都包含在租金內，但租客需預付911.53英鎊（約8,944港元），相當於5周租金作為按金。

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責任編輯：李俊儀

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