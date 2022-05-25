  • 26°C
香港時間 : 2022525日 (三) 20:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【快手 1024】 快手首季業績勝預期 經調整虧損收窄34% 股價反彈逾5%

股樓投資 18:56 2022/05/25

分享：

分享：

快手（01024）昨日（25日）收市後公布首季業績，收入增速勝預期，且虧損大幅收窄。績後獲大行唱好，刺激股價今日（25日）高見67.7元，最多升6.9%，收報66.75元，仍升5.4%，成交額30.8億元。

同場加映﹕【青姐話】國策愛理不理 港股半生不死

快手公布，截至今年3月底止首季業績，收入210.7億元（人民幣，下同），按年增23.8%，增長主要來自於線上營銷服務、電商業務及直播；虧損收窄至62.5億元，上年同期蝕577.5億元；按非國際財務報告準則計，經調整虧損37.2億元，按年收窄34.1%；每股虧損1.48元。

【港交所 388】 港交所首季少賺31% 投資轉虧1億元 日均成交大減35%【見下頁

    點擊圖片放大
    +10
    +9

多間大行重申快手「買入」評級，其中富瑞研究報告指，快手第一季業績收入和非國際財務報告準則淨虧損好於預期，單是淨虧損只有37億元，低於該行估計的41億元，而期內保持用戶增長是業績最大亮點，反映其業務執行力高，料第二季日均活躍用戶增幅可與首季相近。不過，基於業務最新情況，該行重申快手「買入」評級，目標價由136港元下調11%至121港元。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧

開啟hket App，閱讀全文
大行報告 快手—W（01024） 港股 買入 目標價

上一篇文章

【iM Cafe】成交掹邊到千億 6月加息前要冷靜

下一篇文章

【有相睇】放盤一個月無人問津　劈價40萬速獲接洽　海港花園兩房552萬沽
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【iM人物專訪】虛實支付平台一體化 支付供應商助商家拓展業務
【iM人物專訪】虛實支付平台一體化 支付供應商助商家拓展業務
【香港迪士尼】Disney Store官方購物平台重返香港 嚴選全球 包括日本迪士尼商店精品 將於6月開業
【香港迪士尼】Disney Store官方購物平台重返香港 嚴選全球 包括日本迪士尼商店精品 將於6月開業
一文看盡騰訊京東季績後 大行最新評級和目標價
一文看盡騰訊京東季績後 大行最新評級和目標價
國務院今午召開 全國穩住經濟大盤電視電話會議 料逾10萬人參加
國務院今午召開 全國穩住經濟大盤電視電話會議 料逾10萬人參加
【理財個案】月入只有1萬餘元 儲蓄僅持自住物業 快退休夫婦如何可安享晚年
【理財個案】月入只有1萬餘元 儲蓄僅持自住物業 快退休夫婦如何可安享晚年
【欲哭無淚】南昌站匯璽III一房撻大訂　業主白蝕近80萬
【欲哭無淚】南昌站匯璽III一房撻大訂　業主白蝕近80萬
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款