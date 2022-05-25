【快手 1024】 快手首季業績勝預期 經調整虧損收窄34% 股價反彈逾5%

快手（01024）昨日（25日）收市後公布首季業績，收入增速勝預期，且虧損大幅收窄。績後獲大行唱好，刺激股價今日（25日）高見67.7元，最多升6.9%，收報66.75元，仍升5.4%，成交額30.8億元。

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快手公布，截至今年3月底止首季業績，收入210.7億元（人民幣，下同），按年增23.8%，增長主要來自於線上營銷服務、電商業務及直播；虧損收窄至62.5億元，上年同期蝕577.5億元；按非國際財務報告準則計，經調整虧損37.2億元，按年收窄34.1%；每股虧損1.48元。

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多間大行重申快手「買入」評級，其中富瑞研究報告指，快手第一季業績收入和非國際財務報告準則淨虧損好於預期，單是淨虧損只有37億元，低於該行估計的41億元，而期內保持用戶增長是業績最大亮點，反映其業務執行力高，料第二季日均活躍用戶增幅可與首季相近。不過，基於業務最新情況，該行重申快手「買入」評級，目標價由136港元下調11%至121港元。

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記者：郭秀慧