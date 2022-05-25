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【有相睇】放盤一個月無人問津　劈價40萬速獲接洽　海港花園兩房552萬沽

股樓投資 18:56 2022/05/25

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近日新盤熱賣，市場人士對樓市恢復信心，入市氣氛熱烈，惟有部分放盤叫價高開，未獲買家青睞，好在業主劈價後單位速獲承接。富誠地產林凱薇表示，牛池灣海港花園海港花園2座中層D室，實用面積481平方呎，兩房間隔，座向東南，望翠綠山景。單位日前以552萬元成交，實用呎價11,476元。

單位圖片（由代理提供）

    點擊圖片放大
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代理指，上述物業於今年4月中旬以620萬元委託地產代理放售，見反應未如理想，一個月後調整至開價580萬元，最後由區內分支客即睇即還價28萬元，火速接棒。

據了解，原業主於2013年03月以380萬元購入，持有單位9年，是次轉手賬面獲利約172萬元，期間升值近45.3%。

同場加映︰【青姐話】國策愛理不理 港股半生不死

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撰文 : 謝昕蕎

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