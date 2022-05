【清酒新世界@iM網欄】藍芝士 髙砂酒造．八

不知道大家一看到「北海道」還會聯想起什麼?我就一定會聯想到廣闊的牧場了,所以接下來當然要介紹與牛有關的產品,在北海道又怎樣少得了乳製品,譬如芝士、軟雪糕等。

「旭川」是江丹別町的伊勢牧場所創立的品牌,這個品牌所賣的就是藍芝士!伊勢昇平先生說他的夢想是「能夠做世一藍芝士,然後讓伊勢牧場成為世一牧場」。伊勢昇平是世界上第一個成功研發了在酒糟中發酵出藍芝士,他把酒粕覆蓋在芝士上熟成三個星期,所以出產的芝士擁有酒粕的甜味和清酒的吟釀香,味道完美融合了藍芝士該有的味道,而且這款芝士已經得到北海道的食品專家認證成為「北方高級食品2018」之一。

除此之外,酒粕還有很多用處,譬如飼料,沒錯!甘酒的營養價值那麼高,當然可以成為牛的主食,這也很難怪北海道的牛奶那麼出名,當地的乳牛吃得比人還要好!自然出產的牛奶也是高級的!夏天來了當然要吃軟雪糕,髙砂酒造與北平原農場North Plain Farm合作開發了一款酒粕軟雪糕,以旭神威大吟釀的酒粕混合了鮮榨牛奶來製成的軟雪糕,牛奶是用巴氏殺菌技術和非均質化(non-homogenised)製造。非均質化牛奶的特點是能夠保持牛奶最好的營養,同時可以促進消化吸收,因為新鮮榨出來的牛奶在製成飲用牛奶的過程中,會經過「均質」的過程,讓保存更加容易及增加口感。當混入了酒粕,軟雪糕就能擁有濃郁乳香和米味,口感非常豐富,回味卻非常清新!這款軟雪糕是夏季限定的,可惜只能在當地售賣,有興趣的要親身到訪一試!

地址:北海道旭川市宮下通17丁目右1号

電話:0166-23-2251

官網:https://takasagoshuzo.com/

作者 _Chris Wong (汪廷謙)簡介:

熱愛清酒的藝術家,喜研究清酒文化和歷史,亦是實踐體驗的一位唎酒師,希望打開「清酒新世界」。

