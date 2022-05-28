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【清酒新世界@iM網欄】藍芝士 髙砂酒造．八

名人薈萃 08:02 2022/05/28

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不知道大家一看到「北海道」還會聯想起什麼?我就一定會聯想到廣闊的牧場了，所以接下來當然要介紹與牛有關的產品，在北海道又怎樣少得了乳製品，譬如芝士、軟雪糕等。

「旭川」是江丹別町的伊勢牧場所創立的品牌，這個品牌所賣的就是藍芝士！伊勢昇平先生說他的夢想是「能夠做世一藍芝士，然後讓伊勢牧場成為世一牧場」。伊勢昇平是世界上第一個成功研發了在酒糟中發酵出藍芝士，他把酒粕覆蓋在芝士上熟成三個星期，所以出產的芝士擁有酒粕的甜味和清酒的吟釀香，味道完美融合了藍芝士該有的味道，而且這款芝士已經得到北海道的食品專家認證成為「北方高級食品2018」之一。

除此之外，酒粕還有很多用處，譬如飼料，沒錯！甘酒的營養價值那麼高，當然可以成為牛的主食，這也很難怪北海道的牛奶那麼出名，當地的乳牛吃得比人還要好！自然出產的牛奶也是高級的！夏天來了當然要吃軟雪糕，髙砂酒造與北平原農場North Plain Farm合作開發了一款酒粕軟雪糕，以旭神威大吟釀的酒粕混合了鮮榨牛奶來製成的軟雪糕，牛奶是用巴氏殺菌技術和非均質化（non-homogenised）製造。非均質化牛奶的特點是能夠保持牛奶最好的營養，同時可以促進消化吸收，因為新鮮榨出來的牛奶在製成飲用牛奶的過程中，會經過「均質」的過程，讓保存更加容易及增加口感。當混入了酒粕，軟雪糕就能擁有濃郁乳香和米味，口感非常豐富，回味卻非常清新！這款軟雪糕是夏季限定的，可惜只能在當地售賣，有興趣的要親身到訪一試！

地址：北海道旭川市宮下通17丁目右1号
電話：0166-23-2251
官網：https://takasagoshuzo.com/

同場加映﹕【青姐話】國策愛理不理 港股半生不死

作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介：
熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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撰文 : Chris Wong（汪廷謙）

欄名 : 清酒新世界

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