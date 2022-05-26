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【千手公關@iM網欄】線上一分鐘，線下十年功 eAGM體驗猶如拍劇

名人薈萃 10:30 2022/05/26

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煲劇、看電影是不少港人生活的一部分，筆者也不例外。但看戲之餘我總是好奇光影世界到底是如何打造出來的，所以也愛看幕後拍攝花絮，就如近日看過一齣古裝劇，男女主角在一輪皎月下由屋頂滾落，看似簡單的十多秒連環鏡頭，但看幕後花絮才知道，背景原來是一片綠幕(以便後期加工)和無數大光燈，一群工作人員正努力為男女主角纏上「威也」和試位，攝影師則「半天吊」，扛着笨重的攝影器材居高臨下「追」着男女主角拍攝，汗流了一地。經過無數次NG，直至導演喊cut，眾人才舒一口氣，一個十數秒的鏡頭可能要花上一晚才能完成拍攝。

想不到近日公關工作也有類似體驗。每年五月是舉行股東週年大會的旺季，但今年因為疫情關係，絕大部分的上市公司也把股東會移師網上舉行。讀者可能以為，過去兩年大家已習慣舉行網上會議、網上記者會，今番舉辦網上股東會又有何難度? 由於股東會涉及網上即時投票，故需要採用新系統，就以本公司為例，早於股東會舉行前兩個月已着手籌備，涉及多家供應商及跨部門協作，由規劃流程、測試新系統、現場佈置、租借及添置合適器材、設計螢幕版面、排練到預備應急方案等等。每次完成排練後，大夥兒便即時檢討，然後一一修正、改良，那怕只是一個zoom in/zoom out的效果，何時zoom in? 何時zoom out? 每次停留多久……也十分講究，務求股東會在最佳效果下順利進行。

 

同場加映﹕【青姐話】國策愛理不理 港股半生不死

 

籌備多時，股東會正式舉行，螢幕所見佈置大方得體，主持人氣定神閒，但鏡頭後卻放滿各式器材，工作人員嚴陣以待﹔控制室內更是電腦、電線擠滿一枱，導演和一眾工作人員屏息靜氣，直至主席公布股東會結束，大家才鬆一口氣。

這情景便如拍戲一般，台前幕後固然是兩個世界，看似簡單的畫面其實背後是許多人合作的成果。

舉辦網上股東會所需的人力物力不比實體股東會少。昔日本公司的股東會熱鬧非常，座無虛席，雖然每年都要為控制人流、增加座席及安排茶點費煞思量，但筆者仍然希望明年的股東會可以復常，再次見到公司高層與股東聚首一堂的盛況。

作者_也許（馮加宜）簡介：
資深公關人，曾服務於公共服務、科創、金融、市場研究、地產發展等大型企業，身經百戰，加上天生充滿好奇心，愛玩、吃、愛探索新事情，希望透過文字與大眾分享所見所聞，也為未來公關人提供一點啟示。

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撰文 : 也許（馮加宜）

欄名 : 千手公關

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