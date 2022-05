【千手公關@iM網欄】線上一分鐘，線下十年功 eAGM體驗猶如拍劇

煲劇、看電影是不少港人生活的一部分,筆者也不例外。但看戲之餘我總是好奇光影世界到底是如何打造出來的,所以也愛看幕後拍攝花絮,就如近日看過一齣古裝劇,男女主角在一輪皎月下由屋頂滾落,看似簡單的十多秒連環鏡頭,但看幕後花絮才知道,背景原來是一片綠幕(以便後期加工)和無數大光燈,一群工作人員正努力為男女主角纏上「威也」和試位,攝影師則「半天吊」,扛着笨重的攝影器材居高臨下「追」着男女主角拍攝,汗流了一地。經過無數次NG,直至導演喊cut,眾人才舒一口氣,一個十數秒的鏡頭可能要花上一晚才能完成拍攝。

想不到近日公關工作也有類似體驗。每年五月是舉行股東週年大會的旺季,但今年因為疫情關係,絕大部分的上市公司也把股東會移師網上舉行。讀者可能以為,過去兩年大家已習慣舉行網上會議、網上記者會,今番舉辦網上股東會又有何難度? 由於股東會涉及網上即時投票,故需要採用新系統,就以本公司為例,早於股東會舉行前兩個月已着手籌備,涉及多家供應商及跨部門協作,由規劃流程、測試新系統、現場佈置、租借及添置合適器材、設計螢幕版面、排練到預備應急方案等等。每次完成排練後,大夥兒便即時檢討,然後一一修正、改良,那怕只是一個zoom in/zoom out的效果,何時zoom in? 何時zoom out? 每次停留多久……也十分講究,務求股東會在最佳效果下順利進行。

籌備多時,股東會正式舉行,螢幕所見佈置大方得體,主持人氣定神閒,但鏡頭後卻放滿各式器材,工作人員嚴陣以待﹔控制室內更是電腦、電線擠滿一枱,導演和一眾工作人員屏息靜氣,直至主席公布股東會結束,大家才鬆一口氣。

這情景便如拍戲一般,台前幕後固然是兩個世界,看似簡單的畫面其實背後是許多人合作的成果。

舉辦網上股東會所需的人力物力不比實體股東會少。昔日本公司的股東會熱鬧非常,座無虛席,雖然每年都要為控制人流、增加座席及安排茶點費煞思量,但筆者仍然希望明年的股東會可以復常,再次見到公司高層與股東聚首一堂的盛況。

