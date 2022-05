【一時佳話@iM網欄】先苦後甜享晚福 別在吃苦的年紀選擇安逸

今天筆者跟大家分享一個小故事:有一個有錢人,來到一個小島渡假,一天午飯後,他在沙灘散步,途中他看到一個漁夫躺在沙灘上曬太陽。

有錢人:「你怎麼不去捕漁?」

漁夫:「我今早已捕完了。」

有錢人:「既然如此,那為甚麼不出海多捕一趟?」

漁夫:「我今早捕的魚已足夠我生活。」

有錢人;「你多捕一些魚,便可以賺多些錢。」

漁夫:「然後呢?」

有錢人:「然後你可以換條大船,這可再捕多些魚,之後再賺多些錢,建立一個船隊,那你便可以像我一樣,成為有錢人了。」

漁夫:「So~?」

有錢人:「你就可以甚麼都不做,躺在沙灘上曬太陽了。」

漁夫:「我現在不是在曬太陽嗎?」

說完兩人沉默不語。

可能讀者們之前都聽過這故事,筆者多年前第一次聽到這故事時,有五雷轟頂的感覺,了解甚麼叫知足常樂,享受當下。但工作多年,人生體驗豐富了,再看這故事時,筆者才發現現實生活可不是這麼簡單。

少年安逸老來悲

無疑,這漁夫表面上已實現有錢人的終極目標,但由於漁夫只享受當下,沒有積穀防饑,手停口停,故他的「小確幸」十分脆弱。只要一個意外、疾病、年老、氣候變化和颱風襲來,「沙灘上曬太陽」這幅圖畫便粉碎。

如果我們在年青時選擇安逸,沒有做好職業發展規劃未來,也沒有儲備足夠退休金,萬一生活發生了一些意想不到的巨變時,我們還能從容地曬太陽嗎?

先苦後甜享晚福

故事中的漁夫,選擇了安逸,選擇了享受當下,看似Work Life Balance。而有錢人則選擇先苦後甜,延遲快樂。這兩個人最大的區別,是有錢人往後會有更多的選擇權和做決定的自由,他除了可選擇提早退休外,還可以在沒有經濟壓力下多陪伴家人。像沙灘上曬太陽這樣的生活,有錢人喜歡來便來,不來便不來,這只是他一年中的一部分。下個月,他可能與家人在法國血拼,再下一個月,他可以在北歐欣賞極光。

反觀漁夫呢?到老也只能每天出海捕魚來維持現狀,因為他只有「單一收入」,沒有任何「被動收入」。這樣的生活,便是他的全部,他既走不出這沙灘,也無法帶家人出國旅遊,也很難買新車、新房子。當子女需要更好的教育和栽培時,他也無法提供。到時他就會後悔當初在該打拼的年紀,選擇了安逸。沒錯!不努力的確很舒服,但未來是否能夠繼續過得舒服就很難說了!

作者_周榮佳

作者簡介:作者簡介:從事保險業逾廿年,擁有 15 個專業資格的暢銷書作家。現職某大保險公司資深區域總監。 Wave 除獲 HKFI 年度傑出保險代理、 GAMA 最高管理成就獎、《 iMoney 》香港保險風雲人物外,更獲選亞洲年度最佳保險領袖,在業界享負盛名。

