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【一時佳話@iM網欄】先苦後甜享晚福 別在吃苦的年紀選擇安逸

名人薈萃 09:31 2022/05/26

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今天筆者跟大家分享一個小故事：有一個有錢人，來到一個小島渡假，一天午飯後，他在沙灘散步，途中他看到一個漁夫躺在沙灘上曬太陽。

有錢人：「你怎麼不去捕漁？」

漁夫：「我今早已捕完了。」

有錢人：「既然如此，那為甚麼不出海多捕一趟？」

漁夫：「我今早捕的魚已足夠我生活。」

有錢人；「你多捕一些魚，便可以賺多些錢。」

漁夫：「然後呢？」

有錢人：「然後你可以換條大船，這可再捕多些魚，之後再賺多些錢，建立一個船隊，那你便可以像我一樣，成為有錢人了。」

漁夫：「So~？」

有錢人：「你就可以甚麼都不做，躺在沙灘上曬太陽了。」

漁夫：「我現在不是在曬太陽嗎？」

說完兩人沉默不語。

可能讀者們之前都聽過這故事，筆者多年前第一次聽到這故事時，有五雷轟頂的感覺，了解甚麼叫知足常樂，享受當下。但工作多年，人生體驗豐富了，再看這故事時，筆者才發現現實生活可不是這麼簡單。

少年安逸老來悲

無疑，這漁夫表面上已實現有錢人的終極目標，但由於漁夫只享受當下，沒有積穀防饑，手停口停，故他的「小確幸」十分脆弱。只要一個意外、疾病、年老、氣候變化和颱風襲來，「沙灘上曬太陽」這幅圖畫便粉碎。

如果我們在年青時選擇安逸，沒有做好職業發展規劃未來，也沒有儲備足夠退休金，萬一生活發生了一些意想不到的巨變時，我們還能從容地曬太陽嗎？

先苦後甜享晚福

故事中的漁夫，選擇了安逸，選擇了享受當下，看似Work Life Balance。而有錢人則選擇先苦後甜，延遲快樂。這兩個人最大的區別，是有錢人往後會有更多的選擇權和做決定的自由，他除了可選擇提早退休外，還可以在沒有經濟壓力下多陪伴家人。像沙灘上曬太陽這樣的生活，有錢人喜歡來便來，不來便不來，這只是他一年中的一部分。下個月，他可能與家人在法國血拼，再下一個月，他可以在北歐欣賞極光。

反觀漁夫呢？到老也只能每天出海捕魚來維持現狀，因為他只有「單一收入」，沒有任何「被動收入」。這樣的生活，便是他的全部，他既走不出這沙灘，也無法帶家人出國旅遊，也很難買新車、新房子。當子女需要更好的教育和栽培時，他也無法提供。到時他就會後悔當初在該打拼的年紀，選擇了安逸。沒錯！不努力的確很舒服，但未來是否能夠繼續過得舒服就很難說了！

同場加映﹕【青姐話】國策愛理不理 港股半生不死

作者＿周榮佳
作者簡介：作者簡介：從事保險業逾廿年，擁有15個專業資格的暢銷書作家。現職某大保險公司資深區域總監。Wave除獲HKFI年度傑出保險代理、GAMA最高管理成就獎、《iMoney》香港保險風雲人物外，更獲選亞洲年度最佳保險領袖，在業界享負盛名。

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撰文 : 周榮佳

欄名 : 一時佳話

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