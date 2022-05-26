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【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】lululemon運動服裝主打舒適體驗 揀啱跑衫褲有助發揮更好表現

名人薈萃 08:27 2022/05/26

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常聽到不少朋友說跑步是最方便的運動，只要穿上跑鞋，隨時就可以起行，又不用約一大班人，自己或幾個人一齊跑也可以。其實跑步除了一雙跑鞋之外，跑衫跑褲亦是不可或缺的一部份，除了令你穿得較型較為出眾，亦可以在跑步時更為舒適，不止有助表現發揮，更能為你帶來愉快心情。

小弟以往對跑步衣著沒有太多研究，覺得來來去去都差不多，加上疫情前參加過多項實體賽事，累積不少比賽T恤，所以基本上都是「有咩著咩」，相信很多跑友都是如是，但最近穿上某品牌的跑衫褲，卻有另一種體驗。

2015年在香港開設首間店舖的加拿大運動服品牌lululemon ，根據網站All Top Everything資料，以2021年全球銷售計算，是世界十大運動品牌之一。品牌亦是美國納斯達克的熱門成份股，如果大家有買開美股相信亦會有留意這品牌的股價走勢。主打瑜伽、跑步、訓練及游泳服裝的lululemon至今已在港開設9間分店，並在去年年底在中環開設首間地舖。小弟早前參觀該店之餘，亦藉此機會試穿不同的跑步服飾，見識一下這品牌有多舒適。

樓高兩層的中環店是lululemon在港首間地舖。

據店員介紹，品牌理念是最重要客人穿得舒服，才可以表現得最好，所以十分著重用戶意見。一般運動品牌每季或每年可能只就跑步出幾款衫褲，但只要你一入lululemon店內，你就會見識到只是跑步衫褲都有眾多款式的選擇，因此店員亦會特別為你細心介紹。

由於小弟較為大汗，所以在大熱天時跑步，經常都會頂唔順脫去上衣就算，相信不少男士都一樣很怕在夏天跑步。lululemon的Fast and Free系列針對這方面的需要，快乾設計保持乾爽，加上防臭排汗及透氣的設計，服裝經過鋅的技術處理，有效壓抑易產生異味的細菌生長，而衫的聚酯纖維採用循環再造物料，更為環保。跑步褲提供3”及6”長度選擇，前者輕盈快乾舒適，後者更有專放手提電話的後置褲袋，拉鏈袋擺放少量現金，並被有腰帶可放跑步能量膠及衣服，十分貼心。

Surge系列跑褲設計採取較型格的路線，跑褲內外包括褲的內膽同樣採用快乾物料，除了褲外的電話袋及套衫的腰帶外，褲內膽更有側袋可裝鎖匙或運動口罩等物品。除一般的6”長度外，並有較長的10”，以及22”、27” 、28”及29”的跑步長褲選擇。至於T.H.E Short 9”系列帶著「Train Hard Every Day」的理念，適合不同的運動，褲的質料除了吸汗及快乾亦具有一定的耐磨性，小弟覺得作為越野跑的跑褲就最啱。

跑褲選擇應有盡有。

除了Fast and Free系列，方領的短袖跑衫 Square-Neck Run 及Always Agile 系列都極為輕盈，讓你全神貫注跑步做出成績，當中前者有白色及灰色兩款，採用極輕網狀的吸汗快乾設計。另外，越野跑到山上難免會遇上大風的天氣，晚上更覺清涼，白色或淺藍色的防水風褸內裡配有360度通風設計，加上採用物料能隨著身體擺動而作出伸展，型格之餘亦舒適無比。

    點擊圖片放大

男士的跑步服飾已提供那麼多選擇，那麼女士的更加不用多說，顏色款式選擇多姿多彩，無論是為比賽做準備的經驗跑手、希望上班前後衝刺一下的健康活力一族，又或是初初接觸跑步的朋友，總會找到合適的心水選擇。

 

同場加映﹕【青姐話】國策愛理不理 港股半生不死

作者_Clayton Lauw（劉茸）簡介:
跑齡10多年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，20205月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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撰文 : Clayton Lauw（劉茸）

欄名 : 跑呀跑跑咗去邊？

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