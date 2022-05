【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】lululemon運動服裝主打舒適體驗 揀啱跑衫褲有助發揮更好表現

常聽到不少朋友說跑步是最方便的運動,只要穿上跑鞋,隨時就可以起行,又不用約一大班人,自己或幾個人一齊跑也可以。其實跑步除了一雙跑鞋之外,跑衫跑褲亦是不可或缺的一部份,除了令你穿得較型較為出眾,亦可以在跑步時更為舒適,不止有助表現發揮,更能為你帶來愉快心情。

小弟以往對跑步衣著沒有太多研究,覺得來來去去都差不多,加上疫情前參加過多項實體賽事,累積不少比賽T恤,所以基本上都是「有咩著咩」,相信很多跑友都是如是,但最近穿上某品牌的跑衫褲,卻有另一種體驗。

2015年在香港開設首間店舖的加拿大運動服品牌lululemon ,根據網站All Top Everything資料,以2021年全球銷售計算,是世界十大運動品牌之一。品牌亦是美國納斯達克的熱門成份股,如果大家有買開美股相信亦會有留意這品牌的股價走勢。主打瑜伽、跑步、訓練及游泳服裝的lululemon至今已在港開設9間分店,並在去年年底在中環開設首間地舖。小弟早前參觀該店之餘,亦藉此機會試穿不同的跑步服飾,見識一下這品牌有多舒適。

▲ 樓高兩層的中環店是lululemon在港首間地舖。

據店員介紹,品牌理念是最重要客人穿得舒服,才可以表現得最好,所以十分著重用戶意見。一般運動品牌每季或每年可能只就跑步出幾款衫褲,但只要你一入lululemon店內,你就會見識到只是跑步衫褲都有眾多款式的選擇,因此店員亦會特別為你細心介紹。

由於小弟較為大汗,所以在大熱天時跑步,經常都會頂唔順脫去上衣就算,相信不少男士都一樣很怕在夏天跑步。lululemon的Fast and Free系列針對這方面的需要,快乾設計保持乾爽,加上防臭排汗及透氣的設計,服裝經過鋅的技術處理,有效壓抑易產生異味的細菌生長,而衫的聚酯纖維採用循環再造物料,更為環保。跑步褲提供3”及6”長度選擇,前者輕盈快乾舒適,後者更有專放手提電話的後置褲袋,拉鏈袋擺放少量現金,並被有腰帶可放跑步能量膠及衣服,十分貼心。

Surge系列跑褲設計採取較型格的路線,跑褲內外包括褲的內膽同樣採用快乾物料,除了褲外的電話袋及套衫的腰帶外,褲內膽更有側袋可裝鎖匙或運動口罩等物品。除一般的6”長度外,並有較長的10”,以及22”、27” 、28”及29”的跑步長褲選擇。至於T.H.E Short 9”系列帶著「Train Hard Every Day」的理念,適合不同的運動,褲的質料除了吸汗及快乾亦具有一定的耐磨性,小弟覺得作為越野跑的跑褲就最啱。

▲ 跑褲選擇應有盡有。

除了Fast and Free系列,方領的短袖跑衫 Square-Neck Run 及Always Agile 系列都極為輕盈,讓你全神貫注跑步做出成績,當中前者有白色及灰色兩款,採用極輕網狀的吸汗快乾設計。另外,越野跑到山上難免會遇上大風的天氣,晚上更覺清涼,白色或淺藍色的防水風褸內裡配有360度通風設計,加上採用物料能隨著身體擺動而作出伸展,型格之餘亦舒適無比。

▼ 點擊圖片放大

男士的跑步服飾已提供那麼多選擇,那麼女士的更加不用多說,顏色款式選擇多姿多彩,無論是為比賽做準備的經驗跑手、希望上班前後衝刺一下的健康活力一族,又或是初初接觸跑步的朋友,總會找到合適的心水選擇。

作者 _Clayton Lauw (劉茸)簡介 :

跑齡 10 多年的傳訊公關,跑咗 20 個馬拉松,辛苦跑來志在食,所以易肥難瘦,每次增磅都係跑步的推動力, 2020 年 5 月有幸成為虛擬跑步比賽「 Runner’s World HK V-Run 2020 」男子公開組冠軍

