【90後財務自由人@iM網欄】估值是否合理？港交所投資價值分析

最近港交所（00388）出現了一個比較大的回調，由高位544元跌到周四（19日）的331元，到底現在的估值是否合理？

2020年到2021年爆升的原因是甚麼？接下來的文章將會同大家分享。相信大部分讀者都知道，港交所是唯一一個香港認可的證券及期貨市場，具有壟斷的優勢。從財報可見到，她的賺錢能力非常強，5年股東權益回報率，穩定在25%左右，以及經營利潤率都達7成以上。決定港交所股價的，主要有2大因素：港股的成交量，以及新股集資能力。

港交所估值上升主因

2020年3月開始，港交所的股價由300多元升至近544元，從財務報表可見，2020年到2021年只有約10%增長，而股價的增長卻接近1倍，主要因為有較多樂觀的預期，反映在股價裏。美國SEC通過《外國公司問責法案》，這個法案規定美國交易所上市的外國公司，若連續3年未通過（PCAOB）的審計要求，就不能在美國上市。

筆者認為，這個法案是針對美國上市的中概股，當時中美角力非常緊張，這個法案令中概股，有機會不能在美股市場上集資，所以將會轉到香港上市，相信就是港交所估值上升的主因。

另外，早前滴滴在美國上市的時，都受到中國政府的制裁，因為中國政府擔心一些重要數據，會洩漏影響國家安全，使市場有樂觀的預期，將會有更多的中概股來港二次上市。

港交所是個周期性強的公司，他的收入與成交額成正比關係，根據數據，2021年第四季的成交額已經比之前明顯回落，令到港交所的收入下降。另一方面，最近中美的角力都比較複雜，一些消息指出中美雙方監管機構有機會達成共識，令港交所有機會未必受惠中概股來港二次上市，所以港交所股價下挫。

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現估值相對較為昂貴

過往，港交所的估值範圍大概為25至40倍，而現在的港交所用2022年的預期大概是32倍，這個預期的大前提，是港交所今年有9%增長，而筆者覺得這個預期稍為偏向樂觀，雖然與過去比較，估值上並不昂貴，但是由於最近的市況比較差，所以港交所的估值應該需要下調。筆者亦與世界不同的交易所比較，全球平均的交易所PE都不過是26倍，而港交所現時的估值是32倍，相對來講較為昂貴。

現時的高估值，建基於香港仍然是中國公司集外資的首選目的地，中美關係持續惡劣，令中概股在美國上市卻步，以及香港金融市場現存獨有優勢，包括不設外滙管制及聯繫滙率，而以上因素都會有機會受政策的影響，所以筆者認為，港交所有潛在的政策風險。

作者 _Ryan （陳懷恩）簡介：

90 後， 2013 年創業，現與太太創立及營運數盤生意，每項都已經有較穩定的利潤；過去數年，亦將累積到的盈利，進行有系統的股票投資，有幸達至 30 歲前財務自由。現在除了營運生意外，最大的興趣是每天在商場上以貼地實幹的生意人經驗及眼光，分析上市企業，挑選及投資優質股票。另外亦在「 30 歲財務自由」 YouTube 頻道免費分享投資知識。

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