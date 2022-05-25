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【Wi-Fi 6E】通訊辦首批認證6GHz Wi-Fi 6E路由器　TP-Link明日起預售

科技 18:58 2022/05/25

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Wi-Fi 6E標準已推出一段時間，由於Wi-Fi 6E用上的6GHz頻帶與本港的5G服務有重疊，通訊辦（OFCA）需要對Wi-Fi 6E器材加以規管，避免影響5G服務。TP-Link 今（25日）宣布，已獲通訊辦認證其6GHz Wi-Fi 6E新產品，包括首款採用以6GHz進行 Mesh的TP-Link「Deco XE75」，對應三頻AXE5400規格的TP-Link「Archer AXE75」路由器， 以及對應Wi-Fi 6E的PCle卡TP-Link「Archer TXE75E」。

目前使用2.4GHz和5GHz的Wi-Fi 4、Wi-Fi 5及Wi-Fi 6路由器均可以豁免領取電訊牌照，然而6GHz的Wi-Fi 6E路由就需要按照相關技術規格進行驗證，貼上通訊辦訂明的標籤才可以在香港發售。TP-Link指，是次獲通訊辦認證的路由器Deco XE75及Archer AXE75將同時提供6GHz、5GHz、2.4GHz三個獨立頻段，兼容市場上不同制式裝置。

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【網絡攻擊】物聯網不安全　去年遭黑客攻擊逾9億次

【網絡安全】Wi-Fi路由器爆安全漏洞　影響全球逾百萬家庭（附解決方法）

Deco XE75及Archer AXE75均配合1024-QAM及160MHz特廣頻寬技術，可連接多達200部裝置，三頻並發更可提供高達5,400Mbps的傳輸速度。舉例指，觀賞4K或8K直播，或進行VR或AR遊戲，均順暢無阻。

該批6GHz Wi-Fi 6E新產品將由明（26日）至6月1日，於豐澤及香港格價網（Price.com）預售，並於6月2日起正式發售。售價方面，Archer AXE75售1,499港元，Deco XE75（兩件裝）售2,899港元，Archer TXE75E售999港元。

記者：張寶燕

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