碧咸嫂恨親手湊孫 大仔夫婦英國覓愛巢兼盡孝

英國著名前球星碧咸大仔Brooklyn上月與美國女演員Nicola Peltz結婚，碧咸與老婆維多利亞都相當欣慰。英媒更指Brooklyn夫婦決定出售位於加州、價值8,000萬港元的豪宅，並於英國物色愛巢計劃將來美國、英國兩邊走，滿足維多利亞想親手湊孫的心願。

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英國《鏡報》報道，Brooklyn與老婆雖然仍處於新婚階段，但兩人已打算未來會維持在英美兩邊走，因此正於英國物色新居。

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兩人去年在加州洛杉磯斥資約1,050萬美元（約8,190萬港元），購買一幢面積7,700呎的5房豪宅。不過《鏡報》指兩人最近選擇放售單位，可能是為未來新生活做準備。

據悉，維多利亞（Victoria Beckham）十分渴望Brooklyn與Nicola定期在英國居住，也難以忍耐長期與Brooklyn夫婦分開。

維多利亞一直將家庭放在首位，更打算做個親力親為的祖母幫手湊孫。Brooklyn與Nicola也不打算長居英國，不過考慮到將來生兒育女，就希望子女能在英國成長。

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責任編輯：鄭錦玲