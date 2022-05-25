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【旅遊復甦】Booking.com業績向好　首季總預訂額270億美元超2019年

商業 18:59 2022/05/25

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旅遊平台Booking.com公佈22年第一季度業績，超過2019年第一季度表現，反映各地民眾旅遊住房需求殷切。(法新社圖片)

歐美旅遊業持續復甦，旅遊平台Booking.com公佈22年第一季度業績，總預訂額270億美元（約2119億港元），已超過19年第一季度的250億美元（約1,962億港元），反映各地民眾的旅遊住房需求殷切。

【零售市場】調查：全球最成功的零售市場　香港排名第4位

Booking.com表示，2022年3月的單月總預訂額首次突破100億美元（約784億港元），與2019年同期相較上升17%，而平台2022年第一季總收入為27億美元（約211億港元），僅較2019年同期下降百分之七。雖然本年首個季度的房晚預訂數量較2019年同期下降約35%，但比對上第四季度有所改善。

2022年4月的國際房晚預訂數量佔總預訂數量超過45%，為國際房晚預訂數量首次超過2019年水平。比較2019年第四季度的33%和2019年第一季度的40%有增長，主要受到歐洲地區帶動。同時，該平台於2022年4月錄得的房晚預訂數量中，亞洲地區改善至比2019低10%，收窄了疫前距離。

多用智能手機App預訂

至於本地旅遊需求同樣持續旺盛，Booking Holdings稱第一季度本地房晚數量增長較第四季度有改善。受回頭顧客的增長勢頭影響，Booking.com於3月的活躍客戶維持在2019年水平的95%內，此類客户已有超過一年沒有於平台預訂住宿。該企亦提到手機應用程式為最常用的預訂途徑，流動預訂佔第一季度總房晚預訂數量約60%，預計佔流動預訂量三分之二以上，以及超過四成總預訂量，反映更多旅客會使用手機應用程式重複預訂行程。

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責任編輯:王浩賢

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