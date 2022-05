【無牆醫院@iM網欄】矜憫為懷 與醫療人員同行廿載

那打素全人健康持續進修學院(Nethersole Institute of Continuing Holistic Health Education),英文簡稱NICHE,於2002年成立,是雅麗氏何妙齡那打素慈善基金會屬下的服務單位之一。目的是透過培育賦權、文化傳承的教育活動,寓理論於實踐,繼續鞏固及發揚雅麗氏何妙齡那打素醫院逾百載的「矜憫為懷」精神,以推廣建立「全人健康,全人關顧」的文化。

學院的服務與發展乃建基於三個遠象和兩大使命。三個遠象包括:認識全人理念、實踐全人關顧、得享全人健康,兩大使命乃倡導終身學習以索求全人健康為享受豐盛生命、結合科學藝術以實踐全人關顧為提供優質服務。學院藉舉辦教育與培訓、文化傳承教育活動、研討會及講座、關顧活動、護理專業交流、科研及出版等,以提升身、心、社、靈方面的「全人健康、全人關顧」的理念與實踐。服務對象有在職醫護人員、醫療專職人員和支援服務人員等,同時會照顧大學及院辦的護士學生和醫科生。此外,還有社會團體,如私家醫院、學校、教會和義工等。

2002至2022這二十年間,學院經歷過不同時期的發展,由起初的耕耘期,到後來的拓展期和鞏固期,不但見證着香港醫療服務的發展,也陪伴着不同階層的工作人員面對各項挑戰。我們深信若要向受照顧對象提供整全的關懷,必需要先照顧好自己;所以成立初期,主要集中推廣全人健康、全人關顧予三間姊妹醫院(雅麗氏何妙齡那打素醫院、東區尤德夫人那打素醫院、基督教聯合醫院)的在職員工,與他們建立各種伙伴關係,並藉各項活動鞏固那打素這個大家庭各成員的連繫,務求一起建立以矜憫為懷、全人健康、全人關顧為本的醫院文化。承蒙基金會鼎力的支持及增撥資源,學院得以增加團隊成員人數,以進一步拓展其服務範疇,課程、教育和關顧活動內容亦更趨多元化。

學院將繼續積極為不同的服務對象提供適切的服務,除了關顧他們身、心、社、靈方面的全人健康,同時盼望能幫助大家展生命力量,實踐全人關懷的優質服務。

