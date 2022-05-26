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【無牆醫院@iM網欄】矜憫為懷 與醫療人員同行廿載

名人薈萃 08:01 2022/05/26

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那打素全人健康持續進修學院(Nethersole Institute of Continuing Holistic Health Education)，英文簡稱NICHE，於2002年成立，是雅麗氏何妙齡那打素慈善基金會屬下的服務單位之一。目的是透過培育賦權、文化傳承的教育活動，寓理論於實踐，繼續鞏固及發揚雅麗氏何妙齡那打素醫院逾百載的「矜憫為懷」精神，以推廣建立「全人健康，全人關顧」的文化。

學院的服務與發展乃建基於三個遠象和兩大使命。三個遠象包括：認識全人理念、實踐全人關顧、得享全人健康，兩大使命乃倡導終身學習以索求全人健康為享受豐盛生命、結合科學藝術以實踐全人關顧為提供優質服務。學院藉舉辦教育與培訓、文化傳承教育活動、研討會及講座、關顧活動、護理專業交流、科研及出版等，以提升身、心、社、靈方面的「全人健康、全人關顧」的理念與實踐。服務對象有在職醫護人員、醫療專職人員和支援服務人員等，同時會照顧大學及院辦的護士學生和醫科生。此外，還有社會團體，如私家醫院、學校、教會和義工等。

 

同場加映﹕【青姐話】國策愛理不理 港股半生不死

 

2002至2022這二十年間，學院經歷過不同時期的發展，由起初的耕耘期，到後來的拓展期和鞏固期，不但見證着香港醫療服務的發展，也陪伴着不同階層的工作人員面對各項挑戰。我們深信若要向受照顧對象提供整全的關懷，必需要先照顧好自己；所以成立初期，主要集中推廣全人健康、全人關顧予三間姊妹醫院(雅麗氏何妙齡那打素醫院、東區尤德夫人那打素醫院、基督教聯合醫院)的在職員工，與他們建立各種伙伴關係，並藉各項活動鞏固那打素這個大家庭各成員的連繫，務求一起建立以矜憫為懷、全人健康、全人關顧為本的醫院文化。承蒙基金會鼎力的支持及增撥資源，學院得以增加團隊成員人數，以進一步拓展其服務範疇，課程、教育和關顧活動內容亦更趨多元化。

學院將繼續積極為不同的服務對象提供適切的服務，除了關顧他們身、心、社、靈方面的全人健康，同時盼望能幫助大家展生命力量，實踐全人關懷的優質服務。

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作者_雅麗氏何妙齡那打素慈善基金會簡介：
為實現「無牆醫院」精神，雅麗氏何妙齡那打素慈善基金會主動走出醫院，進入社區為大家提供最專業、最準確的健康護理及復康資訊。
機構網站：https://www.nethersole.org.hk/

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撰文 : 雅麗氏何妙齡那打素慈善基金會

欄名 : 無牆醫院

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