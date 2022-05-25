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【異動股】 賭業危機 傳永利管理層部分薪酬改用股票發放 股價創歷史新低

股樓投資 18:34 2022/05/25

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內地疫情仍未退卻，國家移民局近日更重申不鼓勵人民出國旅遊，對本已受疫情影響而收入大挫的澳門博彩業，可謂雪上加霜，外界對博彩企業經營前景相當關注。據《澳門日報》報道，內地收緊跨境資金流動及出入境政策，加上疫情等因素，永利澳門（01128） 近日推出「自願性僱員股份計劃」，由6月1日至12月30日實施，自願參與員工薪酬會以九成支付，餘下一成則用股份形式發放。

同場加映﹕【青姐話】國策愛理不理 港股半生不死

消息拖累下，永利股價今日（25日）進一步受壓，低見4.11元，最多跌2.1%，收報4.15元，跌1.2%，創歷史新低。

內地國家移民局周一（23日）重申，新冠疫情的外防輸入形勢依然嚴峻，不鼓勵個人離境旅遊觀光、訪朋探友，提醒盡量做到非必要、非緊急不出境。多間大行對濠賭股前景不感樂觀，其中里昂最新研究報告指，經過首季的疲弱表現後，澳門博彩業近期的復甦前景仍然黯淡，並預計行業復甦要到明年農曆新年期間才開始，並於明年第二季出現更明顯的提升。

【大行報告】 摩通改口風 大幅上調多隻中概科網股評級 指不確定性減弱【見下頁

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記者：郭秀慧

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出入境管制 疫情 博彩 異動股 港股 澳門 永利澳門（01128） 大行報告

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