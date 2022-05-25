▲ 【AMZN】社會責任投資抬頭 亞馬遜股東大會破紀錄處理至少14項股東提議 涉工人權益及環保問題

亞馬遜（Amazon，美：AMZN）週三（25日）將舉行年度股東大會，會上須處理14項挑戰亞馬遜現有營運政策的投資者提議，創下亞馬遜股東大會記錄，反映注重社會責任的投資者希望逼使亞馬遜審視其員工待遇。

今次決議數量增加突顯基於環境、社會和公司治理（ESG）投資興起，這促使更多的股東推動企業問責制。

股東提議涉工人健康待遇 亞馬遜建議悉數反對

亞馬遜投資者將在股東大會投票表決的大約十項涉及工人權利和其他社會問題的決議，例如要求公司報告工人健康及安全、倉庫工人待遇，有投資者亦呼籲亞馬遜須審查塑料使用情況，改變公司董事會提名流程。

亞馬遜建議投資者投票反對全部14項決議，並在代現聲明表示，亞馬遜通常已經採取行動解決提案的潛在問題。雖然上述決議案沒有約束力，但如果得到30%至40%的投票支持，企業通常會採取某種形式的行動。

多間資管公司表明支持部分股東提議

英國最大的共同人壽、養老金和投資公司皇家倫敦資産管理公司（Royal London Asset Management Ltd）投資主管Ashley Hamilton Claxton表示，計劃在亞馬遜股東大會上投票支持至少6項股東提議決議。英國最大的資産管理公司Legal & General Investment Management和英國資産管理公司施羅德集團也表示，將支持部分投資者決議。

目前亞馬遜是專注ESG的基金中很熱門持股，根據富瑞數據，根據歐盟規則歸類為促進環境或社會正義的資金中，約有 32% 投資於亞馬遜，只低於微軟公司（美：MSFT）的39%。

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