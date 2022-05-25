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新地會推回饋大抽獎　參觀Silicon Hill示範單位即可參加

股樓投資 18:28 2022/05/25

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新地宣布，旗下新地會為回饋會員，將推出連串會員專屬參觀新地示範單位活動及禮遇，舉行連續28日每週送出1部醫療級抗病毒空氣淨化機的大抽獎，更設全新自助打卡賞數碼裝置，參加即獲新地會珍藏版九巴口罩，實時分享意見亦可獲贈大埔超級城電子優惠券，以答謝會員的一直支持。

新地會董事總經理謝文娟表示，新地會會員凡於2022年5月25日至6月21日期間，到訪參觀新地於香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場（ICC）20樓內設有示範單位開放予公眾參觀之樓盤，即日可於會場之「參觀示範單位大抽獎電子登記站」進行網上登記「參觀示位大抽獎」，有機會贏取醫療級抗病毒空氣淨化機（價值港幣4,980元）1部，並可通過登記之電郵地址獲得電子優惠券1套，包括SmarTone Home 5G寬頻指定服務月費優惠、HomeSquare商戶優惠及額外免費泊車優惠。 新地會將於推廣期內連續4星期每週抽出1名得獎者，共4個抽獎日，為6月1日、8日、15日及22日。

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同時，會員亦可透過「新地會示範單位自助打卡賞」數碼自動裝置自助登記打卡，即時免費獲贈新地會珍藏版九巴口罩一包。會員亦可參與「新地會實時意見分享有賞」，只須於互動數碼裝置完成線上問卷和登記，即可憑禮品換領短訊於現場「新地會禮品換領處」登記，並在大埔超級城換領價值港幣100元的電子購物優惠券。

至於尚未成為新地會會員的人士，可於「參觀示範單位大抽獎電子登記站」及「新地會實時意見分享有賞」數碼裝置即時免費申請成為新地會會員，並同時登記參加相關活動。

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撰文 : 謝昕蕎

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