【機迷熱話】Netflix本月底再增4款手機遊戲　經典遊戲《炸彈貓》榜上有名

▲ 據外媒《TechCrunch》報道，Netflix於本月推出4款手機遊戲。（Netflix YouTube影片截圖）

串流平台Netflix早前公布今年首季訂閲數量流失20萬人，為留住用戶，Netflix持續擴大遊戲版圖。據外媒《TechCrunch》報道，Netflix於本月推出4款手機遊戲，當中經典遊戲《炸彈貓》（Exploding Kittens）亦榜上有名，此遊戲將與2023年推出的Netflix動畫影集有所關聯。

由Direwolf Digital開發的《炸彈貓》手遊保留了原版卡牌遊戲的經典玩法，玩家通過抽牌來躲避炸彈貓。用戶將能使用兩張新的獨家卡片，分別是「雷達卡」（Rader）和「顛三倒四卡」（Flip Flop），允許玩家以新的方式操縱牌組。《炸彈貓》手遊將於5月31日，以超過15種語言推出。

【創科人才招聘】數碼港6月4日舉辦虛擬互動招聘博覽 提供逾1500創科職位

另一遊戲Dragon Up由加拿大開發商East Side Games開發，是一款單人的冒險遊戲，玩家可以孵化及收集稀有龍來拯救他們的王國。Netflix表示，Dragon Up的圖形風格是從童話故事中的斯堪地那維亞風插畫中吸取靈感，增加遊戲的奇幻感覺。Dragon Up於今天以30多種語言推出。

第三款遊戲為Townsmen: A Kingdom Rebuilt，由HandyGames開發，是Netflix在德國推出的第一款遊戲。遊戲中玩家建造一座中世紀城市，作出明智的財務決策，務求讓人民快樂。此遊戲已於今天推出。

【電子支付】手機感應收款服務「Mobile Tap」登場 全港數百輛的士亦可用

最後一款遊戲為西班牙遊戲Moonlighter，由11 Bit Studios開發。這款RPG冒險遊戲中，玩家在日間於田園村莊經營商店，晚上就探索地牢，殺死怪物並解開謎團。此遊戲亦於今天推出。

Andriod及iOS的用戶均可下載遊戲。用戶只需點擊Netflix應用程式中的「新遊戲」選項，就會被引導至Google Play商店或App Store，然後可以安裝遊戲。

【數碼轉型】生產力局推「數碼不求人」平台體驗版 提供創科活動資訊

責任編輯：吳嘉雯

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：