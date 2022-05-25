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【匯豐 5】 匯豐獲美銀唱好後兩連升 料2024年派息重回疫情前 股價重上50元

股樓投資 18:08 2022/05/25

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匯豐控股（00005）回購股份兼獲美銀唱好，股價受捧，成功突破50元關口，一度升4.4%，高見51.55元，收報50.95元，仍升3.1%，成交額18.4億元。匯豐昨日（24日）於倫敦及本港市場合共回購27.79萬股，涉資約1,381.5萬元，其中於香港聯交所市場回購14.8萬股，每股作價介乎48.65至49.45元，每股加權平均價為49.105元，共涉資約726.8萬元。

同場加映﹕【青姐話】國策愛理不理 港股半生不死

美銀證券近日發表研究報告，上調匯豐股息預測，並認為目前市場對匯豐派息預測過於保守，其自由現金流增長理想，預料到2024年股息將恢復到疫情前的0.51美元，即3年內倍增，相當於股息率8.3厘，因此調高其目標價9%至69.17元，評級「買入」，潛在升幅達35.8%。

【大行報告】 小米績後多間大行下調目標價 麥格理「劈價」至8.4元 料未來數季收入疲弱【見下頁

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記者：郭秀慧

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潛在升幅 港股 派息 買入 目標價 大行報告 回購 滙豐控股（00005）

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