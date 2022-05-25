【訂閱經濟】英國《電訊報》溢利升逾3成 訂戶大增至74萬

經營英國《每日電訊報》（The Daily Telegraph）的電訊傳媒集團（Telegraph Media Group）宣布，2021年稅前盈利按年升34%至2,960萬英鎊（約2.9億港元），勝預期；集團訂戶數目增長強勁，按年升28%至72萬。

英國都關注香港天線得得B事件 網民神回應獲過千讚 【下一頁】

電訊傳媒集團表示，電子訂閱增加、成本管理及推動轉型之下，稅前盈利增長34%至2,960萬英鎊（約2.9億港元），未計入特殊項目經營利潤（Operating profit pre-exceptional items）增加25%至3,330萬英鎊（約3.3億港元）。

總訂戶數目從2020年12月的56.2萬，增加至去年12月的72萬，增長28%，今年首季繼續增長，3月時訂閱人數已達逾74萬。集團稱正增加其編輯部預算及記者人手，目標到2023年時訂閱用戶達100萬。

Adidas內衣廣告裸胸照太多人投訴 英國禁刊登 【下一頁】

電訊傳媒集團行政總裁Nick Hugh透露，截至今年4月，有24萬訂戶每日使用程式。他表示，2022年將繼續投資新聞、科技平台及電子業務。

集團表示，對新聞及科技作了大量投資，公司電子訂閱用戶增長強勁，並指民眾希望了解俄烏戰爭、英國政治、生活成本上漲、財經及王室等方面新聞。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：李俊儀