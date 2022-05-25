  • 26°C
香港時間 : 2022525日 (三) 20:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【訂閱經濟】英《電訊報》盈利升逾3成 訂戶大增28%

環球社會熱點 18:34 2022/05/25

分享：

分享：

經營英國《每日電訊報》（The Daily Telegraph）的電訊傳媒集團（Telegraph Media Group）宣布，2021年稅前盈利按年升34%至2,960萬英鎊（約2.9億港元），勝預期；集團訂戶數目增長強勁，按年升28%至72萬。

英國都關注香港天線得得B事件 網民神回應獲過千讚 【下一頁】

電訊傳媒集團表示，電子訂閱增加、成本管理及推動轉型之下，稅前盈利增長34%至2,960萬英鎊（約2.9億港元），未計入特殊項目經營利潤（Operating profit pre-exceptional items）增加25%至3,330萬英鎊（約3.3億港元）。

總訂戶數目從2020年12月的56.2萬，增加至去年12月的72萬，增長28%，今年首季繼續增長，3月時訂閱人數已達逾74萬。集團稱正增加其編輯部預算及記者人手，目標到2023年時訂閱用戶達100萬。

Adidas內衣廣告裸胸照太多人投訴 英國禁刊登 【下一頁】

電訊傳媒集團行政總裁Nick Hugh透露，截至今年4月，有24萬訂戶每日使用程式。他表示，2022年將繼續投資新聞、科技平台及電子業務。

集團表示，對新聞及科技作了大量投資，公司電子訂閱用戶增長強勁，並指民眾希望了解俄烏戰爭、英國政治、生活成本上漲、財經及王室等方面新聞。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

英國都關注香港天線得得B事件 網民神回應獲過千讚
今日
英國都關注香港天線得得B事件 網民神回應獲過千讚
馬斯克稱下次選舉改支持共和黨 堅稱自己非右翼
2022/05/18
馬斯克稱下次選舉改支持共和黨 堅稱自己非右翼
Adidas內衣廣告裸胸照太多人投訴 英國禁刊登
2022/05/13
Adidas內衣廣告裸胸照太多人投訴 英國禁刊登
Meta指特朗普卸任後少人睇新聞 擬減付新聞機構費用
2022/05/10
Meta指特朗普卸任後少人睇新聞 擬減付新聞機構費用
【Meta】COO疑施壓英小報 阻刊登時任男友醜聞
2022/04/22
【Meta】COO疑施壓英小報 阻刊登時任男友醜聞

你可能感興趣

英國都關注香港天線得得B事件 網民神回應獲過千讚
今日 15:13
英國都關注香港天線得得B事件 網民神回應獲過千讚
馬斯克稱下次選舉改支持共和黨 堅稱自己非右翼
17:24 2022/05/18
馬斯克稱下次選舉改支持共和黨 堅稱自己非右翼
Adidas內衣廣告裸胸照太多人投訴 英國禁刊登
18:23 2022/05/13
Adidas內衣廣告裸胸照太多人投訴 英國禁刊登
網絡熱話 媒體 英國

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（05月25日 時間20:00）

下一篇文章

美國德州小學槍殺案釀21死 18歲槍手先重傷祖母再闖校（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

印度新郎假髮突脫落 新娘驚悉禿頭即悔婚
印度新郎假髮突脫落 新娘驚悉禿頭即悔婚
【烏克蘭戰爭】基辛格暗示烏須在領土讓步 免損歐洲長期穩定
【烏克蘭戰爭】基辛格暗示烏須在領土讓步 免損歐洲長期穩定
GCSE英國會考1條數學題難倒考生 家長：老師都唔識
GCSE英國會考1條數學題難倒考生 家長：老師都唔識
英國都關注香港天線得得B事件 網民神回應獲過千讚
英國都關注香港天線得得B事件 網民神回應獲過千讚
新型冠狀肺炎全球疫情（05月25日 時間20:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月25日 時間20:00）
美國德州小學槍殺案釀21死 18歲槍手先重傷祖母再闖校（第二版）
美國德州小學槍殺案釀21死 18歲槍手先重傷祖母再闖校（第二版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款