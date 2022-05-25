【香港迪士尼】迪士尼全新夜間城堡匯演6月中回歸 表演全長約20分鐘 將上演近40個經典故事

香港迪士尼樂園今日（25日）宣布，全新夜間匯演《迪士尼星夢光影之旅》將於6月中於「奇妙夢想城堡」登場。匯演包含近 40 個觸動人心的經典故事，以及經全新編排的經典樂章，配上精心設計的燈光﹑煙花效果以水幕投影等多媒體特效，相信會為賓客帶來奇妙難忘且感動的體驗。

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迪士尼表示，匯演一周舉行4至5晚，共分七個章節，分別代表人生六個不同階段以及一個最終章，近40個迪士尼及彼思動畫製作室的經典故事，和約150個迪士尼朋友的情節屆時將會隆重上演，匯演期間包含 20 首迪士尼歌曲，以及一首原創歌曲「LOVE THE MEMORY」。而七個章節分別為：第一章「誕生之時」，第二章「無憂之時」，第三章「蛻變之時」，第四章「永恆之時」，第五章「考驗之時」，第六章「懷緬之時」以及最終章。而隨著新匯演上演，迪士尼樂園亦同步推出多款主題紀念品，包括發光頭箍及頸鏈等。

香港迪士尼樂園度假區娛樂事務及服裝部執行總監祈力德表示：「萬眾期待的夜間匯演製作超過五年，將在6月中於香港迪士尼隆重登場！《迪士尼星夢光影之旅》是一個前所未見的夜間娛樂體驗。當中賓客會被迪士尼經典故事與音樂包圍，投入並重新感受屬於自己人生經歷過的希望和啟發，愛情和歡笑，困難和勇毅，反思和歡慶，從而思考，懷緬並珍重人生的重要時刻。我們期待與賓客們一起踏上這趟人生旅程，互相勉勵。」

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記者：鄭日棱