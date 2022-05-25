▲ 【香港樓市】瑞信看好地產股第二至三季表現、料按息只會溫和上升 看好兩股

美息持續上升，但自3月底以來本港樓市反彈，令今年來樓價跌幅收窄至1.5%。券商瑞信預期，田於本港銀行體系結餘充裕，預期按息只會溫和上升，加上首季積壓的需求逐步釋放，內地買家回流，因此看好本港發展商股於第二至第三季表現。

瑞信稱，聯儲局上一次加息周期於2015年12月開始加息，本港按息於2016年持續向下，並於2019年升至2.45厘見頂，較2015年高約50點子。

零售方面，隨社交距離限制逐步放寬，本港零售會在「報復式消費」下逐步復甦，但開關無期，加上環球宏觀經濟前景黯淡，奢侈品消費仍充滿挑戰。

本港地產股跑贏恒指趨勢持續

至於寫字樓，瑞信稱，寫字樓市場市值租金及出租率見回穩跡象，租賃需求主要來自公司內部擴張及搬遷，跨國機構及內地企業的需求仍然低迷，同時強勁租賃需求的可見度依然偏低，而隨中環與其他地區的租金差距收窄，中環租金更顯吸引力，相信中環寫字樓表現較佳。

自3月初以來，本港地產股表現跑贏恒指，瑞信預期趨勢會持續，偏好依次為住宅、零售及寫字樓。瑞信解釋，雖然零售銷售復甦的可見度高，但零售收租股的股價已大致反映，而發展商股價較NAV折讓約58%，較2011年來歷史平均值低1個標準差，估值相對更吸引，同時股息率高及強勁的財政實力亦為下跌提供緩衝，偏好新地 （00016） 及領展 （00823） 。

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