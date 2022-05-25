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【創科人才招聘】數碼港6月4日舉辦虛擬互動招聘博覽　提供逾1500創科職位

科技 18:00 2022/05/25

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數碼港今年聯同150間公司，將於6月4日至6月6日，即下周六起以線上形式舉辦「數碼港互動招聘博覽2022」，合共提供逾1500個職位空缺，涵蓋金融科技、智慧生活、數碼娛樂、人工智能、大數據、區塊鏈、網絡安全等範疇。 （新聞稿圖片）

新冠疫情加快各行業數碼轉型，帶動創科人才需求。數碼港今年聯同150間公司，將於6月4日至6月6日，即下周六起以線上形式舉辦「數碼港互動招聘博覽2022」，合共提供逾1500個職位空缺，涵蓋金融科技、智慧生活、數碼娛樂、人工智能、大數據、區塊鏈、網絡安全等範疇。 

【求職攻略】打工仔轉職須知　7個撰寫履歷表技巧

【職場熱話】求職面試要性格測試？　6項因素影響企業聘良才

智慧生活相關空缺佔比最高

數碼港首席公眾使命官陳思源表示，是次招聘博覽所提供的職位空缺中，智慧生活相關的職位佔比最多，佔比例達35%；然後為金融科技和數碼娛樂及電競，分別佔17%及2%。他解釋指，香港近年積極發展智慧城市和數字經濟，使相關工作人才需求日益增加，如零售科技、教育科技、健康科技、環保科技、人工智能及物聯網。

他續指，雖然今年招聘博覽職位對技術專才需求仍然最多，佔整體38%。但由於近年香港不少初創公司已由概念開發及試驗階段，發展到品牌行銷及推廣階段，加上數碼藝術及元宇宙興起，帶來更多用戶體驗（UX）、用戶介面（UI）設計師等新興職位，因此，設計相關的空缺亦有所增加。可反映現時創科產業越來越多元化，企業除了需要技術人員，亦衍生創意設計和市場推廣等職位需求。

有創初公司代表提醒求職者，在面試前應做好「功課」，如先研究公司背景及職缺所需要展示的能力與特質，並可透過提出與職位相關的問題，以展示自身的熱誠，以増加競爭優勢。

另外，是次招聘博覽亦首次加入元宇宙元素，在部分場館新增立體360空間的「3D效果」體驗，進一步改善用戶介面。同時為幫助求職者做好準備，數碼港聯同初創公司Datality Lab推出免費履歷諮詢服務，利用AI分析求職者面試表現，並進行打分，向他們提供專業的面試改善報告。

【馬莎管理】英馬莎百貨推聯誼網絡　助新舊員工傳承經驗

責任編輯：黃顯晴

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