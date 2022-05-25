【德州槍擊】加州派400元汽油卡回收槍枝 民眾紛紛「棄械」

俄羅斯烏克蘭戰爭爆發後，拖累燃料價格急升，加重民眾生活壓力。美國加州首府薩克拉門托警方最近推出一項「以槍枝換汽油」的活動，只要民眾向警局交還槍械，即可獲得價值接近400港元的汽油禮品卡，吸引民眾紛紛「棄械」。

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加州汽油價格近期持續飆升，每加侖普通無鉛汽油的平均價格達到6.07美元（約47.3港元）。

薩克拉門托（Sacramento） 警方上周六（21日）在Facbook宣布，當日舉行「以槍枝換汽油」活動成功回收134支槍械，上繳槍械的民眾可獲得價值50美元（390港元）的汽油禮品卡，期間亦無過問民眾身份及槍械來源等問題。

當地媒體KTXL-TV 報道指，警方本來預計活動持續約5小時。但民眾反應較預期熱烈，活動開始45分鐘後所有汽油禮品卡已派完。

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警方指，活動成功收回一枝突擊武器、數件幽靈槍（難以追查的自組套件槍）配件，以及多支非法改裝槍械。當地官員表示由於不少民眾缺乏槍械經驗，亦不熟悉槍械合法性，更重要的是他們憂慮無法安全存放槍械，因此選擇上繳槍枝。

薩克拉門托警察局長萊斯特（Kathy Lester）稱，將繼續構想創新理，提高社區安全。萊斯特深信防止預防暴力罪案發生是共同責任，是次成績證明社區參與可取得成功。

責任編輯：郭麗明