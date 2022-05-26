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【業績｜彈珠機】DYNAM JAPAN開市升0.45%　全年盈利回升逾1倍、股息率受累日圓貶值　收入料需數年才重返疫情前

股市 09:32 2022/05/26

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【業績｜彈珠機】DYNAM JAPAN全年盈利回升逾1倍、股息率受累日圓貶值　收入料需數年才重返疫情前

主要經營日式彈珠機館的DYNAM JAPAN  （06889） 公布，截至3月底，全年總投注額按年回升6.7%至5,070億日圓，年度總收益增6.6%至1,051億日圓，盈利按年增1.1倍至49.97億日圓。DYNAM JAPAN宣派末期息2.6日圓，折合每股0.1591港元，雖然全年股息維持在5日圓，但日圓兌港元匯價由「7算」跌至「6算」，DYNAM JAPAN全年派息額兌換後約為0.3225港元，較前一年度少12%。

以DYNAM JAPAN收市價6.68港元計，周息率約4.83厘。開市報6.7港元，升0.45%。

DYNAM JAPAN上年度彈珠機業務總收益按年增6.6%至1051億日圓，至於2018年起新增的飛機租賃業務收益按年增6.3%至15.5億日圓。

DYNAM JAPAN旗下的遊戲館上個年度並無休業，惟彈珠機業務收入未達疫情前水平，相信在數年內可達至2020年3月底水平。受新冠病毒感染持續影響，DYNAM JAPAN坦言對未來環境表不能樂觀，會檢討成本架構，追求更高溢利。

【石Sir一周前瞻及異動股】中石油、中芯國際及神華

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【業績︱彈珠機】DYNAM JAPAN：彈珠機業務回復至疫情前7至8成水平　仍待澳門賭場復甦

【業績｜彈珠機】DYNAM JAPAN中期純利勁升近4倍　受惠彈珠機館減少停業

 

港股 日本 遊戲 DYNAM JAPAN（06889）

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