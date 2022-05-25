▲ 【業績｜彈珠機】DYNAM JAPAN全年盈利回升逾1倍、股息率受累日圓貶值 收入料需數年才重返疫情前

主要經營日式彈珠機館的DYNAM JAPAN （06889） 公布，截至3月底，全年總投注額按年回升6.7%至5,070億日圓，年度總收益增6.6%至1,051億日圓，盈利按年增1.1倍至49.97億日圓。DYNAM JAPAN宣派末期息2.6日圓，折合每股0.1591港元，雖然全年股息維持在5日圓，但日圓兌港元匯價由「7算」跌至「6算」，DYNAM JAPAN全年派息額兌換後約為0.3225港元，較前一年度少12%。

以DYNAM JAPAN收市價6.68港元計，周息率約4.83厘。

DYNAM JAPAN上年度彈珠機業務總收益按年增6.6%至1051億日圓，至於2018年起新增的飛機租賃業務收益按年增6.3%至15.5億日圓。

DYNAM JAPAN旗下的遊戲館上個年度並無休業，惟彈珠機業務收入未達疫情前水平，相信在數年內可達至2020年3月底水平。受新冠病毒感染持續影響，DYNAM JAPAN坦言對未來環境表不能樂觀，會檢討成本架構，追求更高溢利。

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