【美股焦點】Snap發盈警　拖累科技股下挫

閱後即焚軟件Snapchat母公司Snap（美：SNAP）周二（24日）發出盈警，暗示數字廣告行業將面臨艱難時期，股價暴跌逾40%，拖累美國股市表現。

Snap行政總裁Evan Speigel警告，公司第二季收入和盈利將低於預期。為了減低支出，將放緩招聘人手。消息發布後，該公司股價重挫43.08%，收報12.79美元，為自2017年上市以來表現最差的一日，並低於2017年17美元的IPO（首次公開募股）價格。

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受消息拖累，依賴線上廣告為主要收入來源的科技股因股價暴跌而損失總計2,000億美元。Pinterest（美：PINS）暴跌 23.6%、Facebook母公司Meta（美：FB）跌 7.6%、Twitter（美：TWTR）下跌 5.6%和Google母公司 Alphabet（美：GOOGL）下跌5%。

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責任編輯：黃苑筠