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【新股IPO】GOGOX據報成功通過聆訊　計劃於6月13日建簿

新股IPO 15:44 2022/06/06

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【新股IPO】GOGOX據報計劃於6月13日起建簿　本周闖關、集資目標再度縮小至11.7億

據外電最新報道指，貨運平台品牌GOGOX闖關成功，已經通過港交所 （00388） 上市聆訊。早前據報GOGOX若果能夠順利通過是次聆訊，將會尋求在，6月13日建簿，並在6月16日定價，6月23日掛牌。

早前有消息指，GOGOX最終計劃的集資規模再度收窄，最新計劃在IPO籌集1億至1.5億美元（折合約7.8億至11.7億港元）。而數日前該集資額市傳約為1.5億至2億美元，較去年提交申請時市傳的4億至5億美元，縮水逾一半。

據悉，由GOGOVAN、快狗打車合併而成的GOGOX今年1月尋求上市委員會批准上市，但聯交所要求GOGOX提供額外資料，令招股進展推遲，中金、瑞銀、交銀國際以及農銀國際為聯席保薦人。

據GOGOX早前提交文件，公司去年收入6.61億元人民幣，列帳虧損8.73億元人民幣。由管理層等組成的58 Daojia為GOGOX最大股東，持股約51%，而阿里巴巴 （09988） 就持股15.8%。

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【石Sir一周前瞻及異動股】中石油、中芯國際及神華

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