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【Starbucks】星巴克將出售其果汁品牌　日後業務著重於提高門市表現上

環球政經 17:51 2022/05/25

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星巴克（Starbucks）周二公布，將其果汁品牌Evolution Fresh出售予Bolthouse Farms，因為星巴克日後將專注於咖啡飲料業務，並加強和員工之間的溝通。

不過星巴克表示，她們將繼續在美國市店銷售Evolution Fresh的產品，並補充稱，該交易預計將在今年底完成。星巴克又表示，相信Bolthouse Farms擁有的飲料業經驗有助Evolution Fresh發展。

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Bolthouse Farms表示，這筆交易預計將在今年底完成，但交易條款並未披露；該公司另表示，將保留Evolution Fresh原有的近300位員工。

據資料顯示，星巴克於2011年以3000萬美元收購了Evolution Fresh。

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撰文 : 陳楚琨

星巴克 收購 產品 經濟 銷售 品牌 咖啡 果汁 美國

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