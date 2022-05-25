【Starbucks】星巴克將出售其果汁品牌　日後業務著重於提高門市表現上

星巴克（Starbucks）周二公布，將其果汁品牌Evolution Fresh出售予Bolthouse Farms，因為星巴克日後將專注於咖啡飲料業務，並加強和員工之間的溝通。

不過星巴克表示，她們將繼續在美國市店銷售Evolution Fresh的產品，並補充稱，該交易預計將在今年底完成。星巴克又表示，相信Bolthouse Farms擁有的飲料業經驗有助Evolution Fresh發展。

一文看盡騰訊京東季績後 大行最新評級和目標價【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +16 +15

Bolthouse Farms表示，這筆交易預計將在今年底完成，但交易條款並未披露；該公司另表示，將保留Evolution Fresh原有的近300位員工。

據資料顯示，星巴克於2011年以3000萬美元收購了Evolution Fresh。

同場加映：【青姐話】國策愛理不理 港股半生不死

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機