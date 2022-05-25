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【網易9999】網易首季業績勝預期　投資界料下半年海外遊戲產品線強勁　一文看清券商最新觀點

股市 17:29 2022/05/25

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【網易9999】網易首季業績勝預期　投資界料下半年海外遊戲產品線強勁　一文看清券商最新觀點

內地去年起整頓網絡遊戲業，今年4月才開始復批版號，但網易首季遊戲收入略高預期，券商普遍料網易下半年遊戲產品線強勁，海外業務受惠即將推出新手遊《暗黑破壞神：永生不朽》，但同時因應疫情影響，下調全年收入預測。

富瑞：網易下半年海外收入佔比提高

富瑞發表報告指，網易首季業績令人驚喜，旗艦遊戲表現強勁，預計受惠海外推出手遊《暗黑破壞神：永生不朽》及《哈利波特：魔法覺醒》，今年下半年網易海外收入佔比會繼續增長，同時網易具紀律的營銷支出及內容為王的策略將可成功。富瑞維持網易買入評級，目標價由211元上調至218元。

大和：網易下半年遊戲產品線強勁 下調全年收入預測反映疫情影響

大和則認為，網易PC遊戲及雲音樂業務增長勝預期，同時網易嚴控成本帶動盈利增長。大和又稱，網易下半年遊戲產品線強勁，疫情下營運相對具彈性，料網易股價表現會優於中國互聯網板塊同業。

大和認為，今年是網易全球擴張的一年，即將推出多款遊戲，包括《暗黑破壞神：永生不朽》及《哈利波特：魔法覺醒》及《黎明死線》，同時網易為鋪路推出更多3A遊戲，正在加大建設海外工作室，該行下調網易今、明兩年收入預測1%，以反映近期疫情的影響。網易目標價由218元下調至193元，重申「買入」評級。

瑞銀：看好網易基本面可見性和穩定性

瑞銀同樣維持網易買入評級，目標價由203元下調至192元。瑞銀認為，網易各細分市場收入可觀，運營成本控制優於預期，預計隨著網易公布強勁首季業績及6月推出手遊《暗黑破壞神：永生不朽》，下半年網易表現相對平靜，但仍看好網易堅實的基本面可見性和穩定性。

瑞銀分別下調網易次季及全年收入預測下調1.9%和2.3%，反映疫情對學習平台「有道」和電商「網易嚴選」業務的影響，以及納入新遊戲版號供應趨緊，下半年遊戲收入較疲軟。瑞銀將網易次季和全年經調整淨利潤預測下調0.9%和4.5%。

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