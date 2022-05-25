德州小學槍擊案後血庫告急 民眾排隊踴躍捐血

美國德州周二（24日）發生一宗校園槍擊案，18歲槍手殺死祖母後再闖入校園槍殺多人，造成校内最少21人死亡。槍擊案發生後當地血庫告急，民眾在捐血站外排隊踴躍捐血。

美國德州小學槍殺案釀21死 18歲槍手先重傷祖母再闖校 【下一頁】

德州聖安東尼奧市（San Antonio）以西約137公里的Uvalde社區一間小學Robb elementary school發生槍擊案。案件造成19名學生及2名成人喪生。

當地醫院其後亦在社交平台Twitter上指已接收2名槍擊案傷者，分別66歲及10歲，兩人皆情況危殆。

當地血庫South Texas Blood and Tissue Center其後通報庫存告急，指出目前可立即向事發社區運送25個單位血液應急。但由於周末將近，血庫目前只餘下26個單位血液，呼籲民眾積極捐血。

不少德州民眾都響應血庫呼籲，前往提供捐血服務的地方排隊捐血，避免當地血庫陷入短缺的困境。

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截至當地周二下午，德州Uvalde捐血站外有很多居民聚集在一起等候捐血。部分人下班未脫下制服，就已經趕到捐血現場。

據悉，捐血現場所有位置都坐滿人，門口仍有人排隊等候入内，希望為社區出一分力。

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責任編輯：鄭錦玲