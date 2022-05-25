【新股IPO】本地電商友和集團2347周四起招股、入場費5252.4元　未來將拓展至內地特別是大灣區（第二版）

▲ 本地電商友和集團2347周四起招股 一手入場費5252.4元

本地電商友和集團 （新上市編號：02347） 將在周四（5月26日）開始招股，全球發售5500萬股，招股價介乎2.1至2.6元，最高集資1.43億元，一手2000股，入場費為5252.4元。友和將在下周二（5月31日）截止招股，預計在6月10日上市，民銀資本為獨家保薦人。

友和集團主席兼行政總裁胡發枝表示，作為一間建基本地的電商平台，友和的存貨和供應鏈均在香港，而內地跨境購物需求大，每年達幾千億元的規模，未來友和會將業務拓展至中國內地，尤其是大灣區地區。

友和：透過市集模式擴充平台的產品組合

他又指，除電子產品和電器外，友和不會以自營模式購入其他商品，未來會透過市集模式擴充平台的產品組合，即運用平台資源和推廣的能力，吸引商戶入駐。吸引進駐的商戶能與公司的自營業務共享及吸引客源，這一產品擴張策略對公司而言，成本效率是最高的。

首席財務官羅貴義表示，公司過去一段時間因搶佔市佔率，產品組合有所轉變，毛利率有所調整。而為針對市場需求，熱門產品的毛利率偏低，平均毛利率在8.3%左右，品牌產品的整體毛利率亦呈下降趨勢，但他強調這類產品可以快速提高整體銷售。針對熱門產品，為能夠成為品牌的分銷商，利潤方面表現較為薄弱，但在去年1月左右，友和的毛利率已經趨向穩定，約15%。

公司計劃將集資所得的20.4%用於透過自然增長搶佔更高市場佔有率；19.2%用於擴大員工隊伍；13.7%用於收購電子商務相關行業；11.8%用於品牌管理及市場推廣；9.2%將用於加強供應鏈能力；8.6%預期將用於拓展至中國，尤其是大灣區的客戶；7.1%將用於推出線上平台業務，擴大電子商務平台的產品供應種類；其餘10%將用於一般營運資金。

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