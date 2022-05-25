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【新股IPO】本地電商友和集團2347周四起招股　一手入場費5252.4元

新股IPO 17:18 2022/05/25

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本地電商友和集團2347周四起招股　一手入場費5252.4元

本地電商友和集團 （新上市編號：02347） 將在本周四（5月26日）開始招股，全球發售5500萬股，招股價介乎2.1至2.6元，最高集資1.43億元，一手2000股，入場費為5252.4元。友和將在下周二（5月31日）截止招股，預計在6月10日上市，民銀資本為獨家保薦人。

公司計劃將集資所得的20.4%用於透過自然增長搶佔更高市場佔有率；19.2%用於擴大員工隊伍；13.7%用於收購電子商務相關行業；11.8%用於品牌管理及市場推廣；9.2%將用於加強供應鏈能力；8.6%預期將用於拓展至中國，尤其是大灣區的客戶；7.1%將用於推出線上平台業務，擴大電子商務平台的產品供應種類；其餘10%將用於一般營運資金。

友和通過上市聆訊　首八個月收入增七成、惟轉虧蝕近1400萬元【下一頁】

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