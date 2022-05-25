長沙灣映岸最細標準戶283呎起　料下周開價出擊　設計融入音樂元素邀AGA合作宣傳

由恒地、香港小輪及市建局合係發展的長沙灣映岸，今公布部分戶型細節。發展商表示，項目銷售部署籌備至最後階段，料最快下周公布樓書及價單。此外，項目延續同系長沙灣「映築」以音樂設計概念，特意邀請創作歌手AGA江海迦拍攝銷售影片。

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恒基物業代理有限公司營業（一）部總經理林達民表示， The Symphonie 映岸由2座26層高的住宅大樓組成，合共提供262伙住宅單位，提供開放式至三房戶型。其中，開放式單位佔36伙，實用面積約283平方呎；一房單位共150伙，面積由283至338平方呎；兩房單位則設74伙，面積由369至412平方呎。項目另提供2伙三房戶，屬特色單位，面積約570平方呎。項目各標準層單位的層與層之間高度達約3.15米，部分單位可望維港海景。

林達民續指，項目已獲批預售樓花同意書，預計關鍵日期為2024年2月1日，示範單位的籌備工作已屆最後階段，有望最快下周公布樓書後，隨即開放示範單位並公布價單，短期內開售。他又指，料映岸售價將參考同系映築，該樓盤目前累售254伙，平均成交呎價近2.3萬元。

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