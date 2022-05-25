【人事變動】宏利華康堯過檔保誠任集團新CEO　戴明鈞升任宏利亞洲CEO

▲ 【人事變動】宏利華康堯過檔保誠任新CEO 戴明鈞升任宏利亞洲CEO

保險界高層大執位，保誠 （02378） 宣佈委任宏利亞洲總裁兼前首席執行官華康堯（Anil Wadhwani）為集團執行總裁。與此同時，宏利 （00945） 亦宣佈委任集團現任香港及澳門行政總裁戴明鈞（Damien Green）為亞洲部門的首席執行官，接替華康堯離開宏利後的空缺。

據保誠介紹，Wadhwani擁有逾30年經驗。1968年出生的他，在孟買接受教育，並先後在孟買、新加坡、倫敦、紐約工作，近5年在港工作。Wadhwani 將常駐香港，而香港是他的現居地。

另外，保誠同時從內部將Mark FitzPatrick、James Turner及Avnish Kalra晉升為集團臨時執行總裁、財務總監及風險兼合規總監。至於保誠亞洲及非洲區執行總裁Nic Nicandrou則將離任集團，另謀發展。

Wadhwani的年薪將爲156萬美元或1228.1萬港元。根據保誠現行薪酬政策，他在年度激勵計劃下獲得的每年最高獎金金額將為其薪金的200%，及須將任何獲授之花紅的40%在3年內遞延為保誠股份。

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