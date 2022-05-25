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【零售市場】調查：全球最成功的零售市場　香港排名第4位

商業 18:00 2022/05/25

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後疫時代，第一太平戴維斯本年旗艦報告《Impacts》，評選全球最吸引商戶青睞的市場，顯示紐約、巴黎及倫敦成為全球最成功的零售市場，預料今年三地的零售市況，將較其他市場展現更大程度的復甦。

第一太平戴維斯零售研究董事Marie Hickey表示，這三個市場均擁有強勁的本土消費力，過去18個月內展現出最大的靭性，以榜首的紐約為例，該市場受惠於美國國內蓬勃的旅遊業；第二位的巴黎則因為網購比例較小，意味著消費者普遍仍會光顧實體的奢侈品商店。

【數碼轉型】生產力局推「數碼不求人」平台體驗版　提供創科活動資訊

香港依賴遊客消費　跌幅大、復甦期更長
報告之中，香港排名第四，而其優質街舖市場的租金，2019年第四季至2021年第三季期間，共下跌了27%。但由於較倚賴外來遊客的消費，過去年半期間，香港零售市場出現較大跌幅，預料復甦期更長。

第一太平戴維斯亞太區研究及顧問諮詢部區域主管盛世民表示，雖然香港市場的復甦期將更漫長，但仍擁有不少優勢和特色，令其在國際遊客眼中保持吸引力。

【企業管理】天線得得B損毀釀禍　揭港企危機應變措施不足

中國內需市場強勁　新興零售業愈見起色
上海憑可觀的增長潛力和龐大的零售市場規模，排名升至第五。第一太平戴維斯亞太區商舖部主管黎達志指出，上海市場展現的靭性主因包括：
1）國民缺乏外遊機會因而轉投國內消費；
2）政府支持擴大內需，刺激「內循環」經濟模式；
3）部分新興零售業的生意愈見起色，例如運動及戶外用品零售商，以及新能源汽車等，成為推動上海零售市場發展的新力軍。

責任編輯：馬意文

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