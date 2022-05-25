【電子支付】手機感應收款服務「Mobile Tap」登場　全港數百輛的士亦可用

▲ 收款技術及軟件方案供應商環滙今（25日）宣布，在香港正式支援全新的手機感應收款服務「Mobile Tap 」。（環滙資料圖片）

新冠疫情令消費者更著重衛生，傾向採用感應式支付，減少使用現金。收款技術及軟件方案供應商環滙今（25日）宣布，在香港正式支援全新的手機感應收款服務「Mobile Tap 」，為商戶提供全新的收款選擇，並將於香港數百輛的士推出。

商戶可透過「Mobile Tap」，將支援NFC（Near-field communication）的Android手機或平板電腦變成流動收款機，持卡人只需在裝置上以感應式信用卡或電子錢包拍卡，即可完成支付。商戶無需安裝特定硬件或進行技術整合，即可收款。此方案支援多類型裝置，包括所有支援NFC的感應式信用卡、電子錢包及穿戴式裝置。

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「Mobile Tap」登錄的士 可取代現金付款

環滙又表示，該企目前正與Visa及忠誠車行合作，將在香港的數百輛的士推出「Mobile Tap」。環滙亞太區總裁陳國輝表示：「根據環球研究調查，約7成消費者期望實體店鋪能提供包括電子錢包在內的感應式支付方式。而且，港府近年推出消費券計劃，相信商戶已對電子支付作好準備。」忠誠車行執行董事鄭敏怡則指：「過去幾年消費者對感應式支付的需求與日俱增，的士需要優化付款方式，為乘客提升便捷度之餘，同時為的士司機帶來更高衛生安全保障。」

Visa香港及澳門區董事總經理史美琪（Maaike Steinebach）稱：「『Mobile Tap』擴展到以現金支付為主的的士行業，不但有助提高其營運效率，亦可提供更流暢的顧客乘車體驗。」

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責任編輯：吳嘉雯

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