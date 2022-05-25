【數碼轉型】生產力局推「數碼不求人」平台體驗版　提供創科活動資訊

▲ 香港生產力促進局（生產力局）今（25日）宣布推出全新「數碼不求人」平台Beta體驗版，並為企業搜羅逾百個商用數碼轉型方案。（生產力局資料圖片）

新冠疫情帶動網購趨勢增長，同時促使企業加快推動數碼轉型。據「渣打香港中小企領先營商指數」2022年上半年調查所得，接近9成（88%）的中小企更表示，預期電子商務佔總營業額的比例會上升或不變。有見企業對數碼轉型需求殷切，香港生產力促進局（生產力局）今（25日）宣布推出全新「數碼不求人」平台Beta體驗版，並為企業搜羅逾百個商用數碼轉型方案。

該「數碼不求人」平台Beta體驗版為免費一站式網上數碼轉型資訊平台，提供渠道讓中小企連繫不同類型的數碼轉型方案供應商、數碼轉型實用方案、提供數碼及創科活動資訊、有關數碼轉型的課程資訊。目前已搜羅的逾百個商用數碼轉型方案中，大部分皆以富彈性的收費方式，如月費或按量付費形式，幫助中小企進行數碼轉型。

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生產力局總裁畢堅文表示：「『數碼不求人』平台為中小企搜羅各種方便靈活、低成本的方案，並展示成功案例，讓中小企可快捷根據自身需要選擇合適的方案。」

另外，「數碼不求人」平台會定期邀請不同行業的專家分享成功案例、深入剖析中小企痛點、提供合適的數碼轉型方案；並舉辦多元化線上及線下活動，包括Digital DIY Live、行業研討會、1:1諮詢會談、有關數碼轉型及科技培訓課程，加強中小企對數碼轉型的認識。

Microsoft香港為「數碼不求人」平台的主要策略技術夥伴之一，Microsoft香港及澳門區總經理陳珊珊表示：「我們將運用Microsoft 雲端技術、人工智能( AI）和大數據等科技，加快中小企業務流程自動化及提升適應能力，以應對不斷轉變的市場需求。」

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用戶登入平台參加遊戲 有機會享免費寛頻

由即日起至6月30日，中小企用戶只需登入「數碼不求人」平台，參加有獎問答遊戲，即有機會享用以下其中一項禮遇：免費12個月高速寬頻服務、免費6個月Microsoft 365方案、免費12個月Microsoft 365雲端備份服務或免費網絡安全評估 ，或更多其他禮遇，名額有限，先到先得。

生產力局目標在7月初，推出「數碼不求人」平台完整版，屆時將提供更多數碼轉型的資訊及成功案例、專家貼士、推出網上研討會及示範方案。

責任編輯：吳嘉雯

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