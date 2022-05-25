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【置業故事】幾組客出價搶　業主憂平賣即封盤　年輕夫婦追價購新葵興花園

股樓投資 17:17 2022/05/25

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為了購入心儀單位，有年輕買家不惜追價入市。中原地產許偉業說，新葵興花園A座15室，實用面積570平方呎，三房間隔，今年3月開始放盤，僅僅數日，已吸引三組買家出價，出價分別為750萬元、760萬元及773萬元。業主見單位搶手，突然「十五十六」，之後更決定封盤不賣。 

不過，其中一組出價773萬元的買家未有放棄，要求代理日日夜夜向業主打聽，更表明可以追價。許偉業透露，該買家為年輕夫婦，一直租住葵涌的三房單位，於2018年開始計劃置業，對單位質素甚有要求。2020年9月，他們首次到新葵興花園睇樓，雖然睇中單位，但被其他買家「截糊」，輾轉至今仍未入市，難得今次再遇上心儀單位，而且想盡快上車，所以不惜追價入市。 

及至上月，屋苑有同類單位成交，成交價720萬元，代理見機不可失，再三游說業主賣樓，但業主未有因此減價，更定出790萬元的意向價。由於該對年輕夫婦買家對單位情有獨鍾，即使屋苑有其他更平的三房選擇，仍堅決追價14萬元，以787萬元購入單位，實用呎價13,807元。 

資料顯示，原業主於2011年9月以352萬元買入單位，持貨近11年，現帳面獲利435萬元，物業期內升值1.2倍。 

延伸閱讀 【2022新盤】白石角Silicon Hill首張價單登場 一房折實549.28萬元起 新地：東鐵無敵價【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 新葵興花園 葵涌 中原地產
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