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【可持續發展】德勤：氫能行業拓展國際投資時機已成熟　中英在氫能合作上可實現互補

股市 16:42 2022/05/25

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德勤：氫能行業拓展國際投資時機已成熟　中英在氫能合作上可實現互補

隨著內地訂立「3060」的碳達峰、碳中和目標，可再生能源轉型已經提上議事日程。德勤全球中國服務部主席金凌雲指，氫能價值鏈中的許多環節都存在較大的資產融資潛力，金融行業參與氫能發展正當其時。而氫能行業目前拓展國際投資的時機已經成熟，對於投資海外戰略項目的國內銀行而言，ESG和可再生能源已經逐漸成為核心商業機遇。

德勤發表《助力全球碳中和—探索中英氫能合作機遇》報告，指出可再生能源，尤其是氫能，可為中英兩國提供一個拋開政治分歧的「安全」合作空間，兩國在氫能行業擁有互補能力，如中國的規模化交付能力，以及英國的技術創新環境，和兩國的資金支持政策都將推動合作進程。

德勤中國能源、資源及工業行業主管合夥人郭曉波表示，憑藉中國的規模化交付能力，加上英國的技術創新環境以及兩國的資金支持政策，未來將有大量中英企業和機構參與氫經濟發展，預計氫能價值鏈上也會有越來越多活躍的企業誕生。他又建議，兩國政府、工業企業、金融機構、學術機構可探索多方跨界合作機會，同時加強公眾對氫能技術及其發展前景的認識。

報告指，目前金融行業對於支持氫能行業興趣不大，認為金融機構，尤其是銀行，應當提升其對氫能轉型的風險偏好。此外，銀行需要開發創新風險機制億增強放貸意願。

【石Sir一周前瞻及異動股】中石油、中芯國際及神華

 

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