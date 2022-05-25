▲ 【快手1024】快手首季業績勝預期 一文看清券商最新觀點

快手首季業績勝預期，周三（25日）股價上漲5.45%，成為恒生科指表現最好成份股。券商發表報告指，快手上季嚴控銷售費用，帶動業績優於市場預期，但考慮到疫情不確定性，下調快手今明兩年的收入預測。

中金：疫情不利廣告電商 預計快手持續降本增效

中金發表報告指，快手首季日均活躍用戶（DAU）及月均活躍用戶（MAU）均達新高，預計公司次季DAU有望維持15%的按年增幅。中金認為，長期來看，快手差異化社區運營及重視社交屬性，有助快手用戶健康成長，實現長期4億DAU目標。

內地3月疫情重燃，中金提到，快手廣告及電商業務將受疫情影響，需關注下半年恢復進度，但同時預計隨著快手持續降本增效，次季毛利率有望小幅改善，銷售費用錄按年縮減。

中金下調快手2022、2023年收入預測5.1%及5.2%，至905.6億和1145.4億元人民幣，維持「跑贏行業」評級及90元的目標價。

富瑞降快手目標價 料疫情影響次季電商訂單

富瑞發表報告，維持快手買入評級，但將目標價由136元降至121元。富瑞料，快手憑借公司技術支持、豐富內容及社交生態系統優勢，快手用戶指標和使用時長穩健。

富瑞料快手近半的商戶受到疫情的影響，同時訂單頻率和平均消費自四月以來已開始受到影響，次季商品交易總額（GMV）將會按年成長22%，直播業務按年成長10%。

該行估計快手銷售和市場營銷費用將會繼續下降，非國際會計準則（Non-IFRS）淨利潤率不論按年及按季均錄改善。

美銀料疫情防控措施影響快手短期增速

美銀證券將快手目標價由133元下調至117元，維持「買入」評級。美銀證券指出，防疫措施將影響快手短期增速，下調快手今年至2024年每股收益預測，反映疫情中斷情況下的收入基礎收窄。

【石Sir一周前瞻及異動股】中石油、中芯國際及神華

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