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普京提拔親信保鑣 接替意外身亡俄緊急情況部長

環球社會熱點 16:57 2022/05/25

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俄羅斯總統普京過往不時提拔身邊保鑣，擔任政府要職。克里姆林宮緊急情況部長濟尼切夫數月前在瀑布高處墜下意外死亡，英國《每日郵報》指普京最新任命前私人保鑣庫連科夫接替濟尼切夫擔任緊急情況部長一職。

俄羅斯海上油輪原油量創新高 達6200萬桶 【下一頁】

普京（Vladimir Putin）前私人保鑣兼緊急情況部長濟尼切夫（Yevgeny Zinichev），去年9月於西伯利亞北部諾里爾斯克（Norilsk）以西約165公里的一處瀑布拍攝演習訓練。試圖拯救一名男子，最終不幸雙雙喪生。

濟尼切夫當時與攝影師身在一處崖邊，期間攝影師失足墜落，濟尼切夫救人時撞中石塊，最終不幸死亡。

普京稱濟尼切夫的死是重大損失，並授予他俄羅斯英雄榮譽。據悉，普京相當看重濟尼切夫，濟尼切夫由私人保鑣步步高升至政府要員，一度被視為普京接班人。外界估計濟尼切夫若在生，有望進入俄羅斯國家安全委員會擔任要職。

《每日郵報》指由於濟尼切夫驟然去世，普京再次提拔親信掌權。他最近任命前保鑣，49歲的庫連科夫（Alexander Kurenkov）擔任新緊急情況部長。

俄駐聯合國外交官辭職 稱為國感羞恥 【下一頁】

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克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，普京非常了解庫連科夫，認為他絕對勝任此職位。

外界對庫連科夫的過去及背景所知甚少。據悉，他年輕時曾任老師，也曾於俄羅斯聯邦安全局（FSB）反情報機構，以及負責保護高級官員的聯邦警衛局（FSO）任職。

《每日郵報》引述消息人士指，庫連科夫曾是普京的高級副官、後來升任俄羅斯國民警衛隊副隊長並直屬普京，近年獲授予少將軍銜。

據悉，緊急事務部屬重要部門，被視為進入俄羅斯權力核心的關鍵跳板，包括國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）亦曾擔任此職位。

普京安排多位前保鑣加入政府，包括委任Alexey Dyumin為Tula州長、Dmitry Mironov升任普京助手，Sergei Morozov獲頒少將軍銜加入特勤局工作。

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責任編輯：郭麗明

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