【REITs】國務院辦公廳：鼓勵更多符合條件的基礎設施REITs項目發行上市

國務院辦公廳就進一步盤活存量資產、擴大有效投資發布意見，當中提到推動基礎設施領域不動產投資信託基金（REITs）健康發展，進一步提高推薦、審核效率，鼓勵更多符合條件的基礎設施REITs項目發行上市，且研究推進REITs相關立法工作。

意見指出，對於在維護產業鏈供應鏈穩定、強化民生保障等方面具有重要作用的項目，在滿足發行要求、符合市場預期、確保風險可控等前提下，可進一步靈活合理確定運營年限、收益集中度等要求。建立健全擴募機制，探索建立多層次基礎設施REITs市場。國有企業發行基礎設施REITs涉及國有產權非公開協議轉讓的，按規定報同級國有資產監督管理機構批准。

鼓勵行業龍頭企業通過兼併重組

意見亦提到，支持兼併重組等其他盤活方式。積極探索通過資產證券化等市場化方式盤活存量資產。在符合反壟斷等法律法規前提下，鼓勵行業龍頭企業通過兼併重組、產權轉讓等方式加強存量資產優化整合，提升資產質量和規模效益。通過混合所有制改革、引入戰略投資方和專業運營管理機構等，提升存量資產項目的運營管理能力。

此外，意見提出要精準有效支持新項目建設。盤活存量資產回收資金擬投入新項目建設的，優先支持綜合交通和物流樞紐、大型清潔能源基地、環境基礎設施、「一老一小」等重點領域項目，重點支持「十四五」規劃102項重大工程，優先投入在建項目或符合相關規劃和生態環保要求、前期工作成熟的項目。

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